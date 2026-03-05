Πνεύμονες: Η βιταμίνη που τους θωρακίζει - Τα τρόφιμα που την περιέχουν

Συχνά, όταν νιώθετε έντονο άγχος, σας προτείνουν να πάρετε βαθιές ανάσες.

Το ίδιο και όταν βρίσκεστε σε ένα φυσικό περιβάλλον, για να γεμίσετε τους πνεύμονές σας με πολύτιμο οξυγόνο. Πώς, όμως, θα πάρετε βαθιές ανάσες εάν δεν έχετε δυνατούς πνεύμονες; Τα μεγάλα αστικά τοπία, με τη μολυσμένη ατμόσφαιρα, αλλά και βλαβερές συνήθειες, όπως το κάπνισμα, υπονομεύουν την υγεία των πνευμόνων σας, ενισχύοντας τον κίνδυνο πνευμονικών παθήσεων.

Νέα μελέτη κατέληξε σε μια σημαντική διαπίστωση: Μπορείτε να θωρακίσετε την υγεία των πνευμόνων σας, εξασφαλίζοντας επάρκεια μιας συγκεκριμένης βιταμίνης στον οργανισμό σας. Με ποιο τρόπο; Μα φυσικά μέσω της κατάλληλης διατροφής.

Η έρευνα που δημοσιεύεται στο ERJ Open Research υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι όσοι δεν λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες βιταμίνης Κ ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για κακή υγεία των πνευμόνων. Η έλλειψη της βιταμίνης συσχετίστηκε, ειδικότερα, με καταστάσεις όπως το άσθμα, ο συριγμός και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Έως τώρα, ήταν γνωστό ότι η βιταμίνη Κ, ένα βασικό θρεπτικό συστατικό που εμπεριέχεται κυρίως στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα φυτικά έλαια και τα δημητριακά, είναι ζωτικής σημασίας για την πήξη του αίματος, συμβάλλοντας στην επούλωση των πληγών. Ο ρόλος της στην υγεία των πνευμόνων, ωστόσο, παρέμενε ασαφής μέχρι πρότινος.

Η έρευνα, με επικεφαλής Δανούς επιστήμονες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπεγχάγης και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, περιελάμβανε περισσότερους από 4.000 συμμετέχοντες, ηλικίας 24 – 77 ετών. Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε σπιρομέτρηση, ένα τεστ που αξιολογεί την πνευμονική λειτουργία, παρείχαν δείγματα αίματος και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, δίνοντας πληροφορίες για την υγεία και τον τρόπο ζωής τους.

Από τα δείγματα αίματος, οι ερευνητές αξιοποίησαν έναν συγκεκριμένο δείκτη (dp-ucMGP), προκειμένου να εντοπίσουν τα επίπεδα της βιταμίνης Κ στον οργανισμό. Παράλληλα, συνέλεξαν δύο μετρήσεις από τη σπιρομέτρηση:

Τον όγκο του αέρα που μπορεί να εκπνεύσει κανείς σε ένα δευτερόλεπτο (FEV1) και

Το μέγιστο όγκο που εισπνέεται κατά τη διάρκεια μιας αναπνοής (FVC).

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκάλυψαν μια συσχέτιση μεταξύ των δεικτών έλλειψης βιταμίνης Κ και των μειωμένων τιμών FEV1 και FVC. Διαπιστώθηκε, επιπλέον, ότι οι συμμετέχοντες με μειωμένα επίπεδα βιταμίνης Κ ήταν επίσης πιο πιθανό να αναφέρουν περιστατικά Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), άσθματος ή συριγμού.

«Γνωρίζουμε ήδη ότι η βιταμίνη Κ παίζει σημαντικό ρόλο στο αίμα και η έρευνα έχει αρχίσει να δείχνει ότι είναι επίσης σημαντική για την υγεία της καρδιάς και των οστών. Η μελέτη μας δείχνει τώρα ότι η βιταμίνη Κ μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υγεία των πνευμόνων», δήλωσε σχετικά ο δρ. Torkil Jespersen. «Από μόνα τους, τα ευρήματά μας δεν αλλάζουν τις τρέχουσες συστάσεις για την πρόσληψη βιταμίνης Κ, αλλά υποδεικνύουν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί εάν άτομα με πνευμονικές παθήσεις θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης Κ», πρόσθεσε.

«Αυτή η μελέτη δείχνει ότι τα άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Κ μπορεί να έχουν χειρότερη πνευμονική λειτουργία. Περαιτέρω έρευνα θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε περισσότερα σχετικά με αυτό τον σύνδεσμο και να δούμε αν η αύξηση της βιταμίνης Κ μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία των πνευμόνων», συμπλήρωσε ο δρ. Απόστολος Μπόσιος από το Karolinska Institutet της Σουηδίας και γραμματέας της συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας για τις ασθένειες των αεραγωγών, το άσθμα, τη ΧΑΠ και τον χρόνιο βήχα.

Ο ίδιος επεσήμανε: «Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τη συνολική μας υγεία, υιοθετώντας μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή και απέχοντας από βλαβερές συνήθειες όπως το κάπνισμα και ενέργειες που συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση».

πηγή ygeiamou.gr