Κάπνισμα: 5 τροφές που βοηθούν στην αποκατάσταση της βλάβης στους πνεύμονες

Το κάπνισμα προκαλεί σημαντική βλάβη στους πνεύμονες, αλλά τα καλά νέα είναι ότι η διακοπή του καπνίσματος ενεργοποιεί τη φυσική διαδικασία αποκατάστασης του οργανισμού.

Αν και καμία τροφή δεν μπορεί να αναιρέσει πλήρως τη βλάβη, μία πνευμονολόγος αποκαλύπτει πέντε συγκεκριμένες τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας. Μάθετε ποιες τροφές μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία των πνευμόνων σας και να συμβάλλουν στην αποτοξίνωση.

5 τροφές που βοηθούν στην αποκατάσταση της βλάβης από το κάπνισμα, σύμφωνα με πνευμονολόγο

Η Dr. Sonia Goel, πνευμονολόγος που ειδικεύεται στο άσθμα, τη φυματίωση, την υπνική άπνοια και τη ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια), έχει επισημάνει πέντε τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστροφή της βλάβης που προκαλείται από το κάπνισμα. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, τόνισε ότι ενώ η διακοπή του καπνίσματος είναι το πιο σημαντικό βήμα, η ενσωμάτωση συγκεκριμένων τροφών στη διατροφή μπορεί να επιταχύνει την ανάρρωση.

Σταυρανθή λαχανικά

Η Dr. Goel αναφέρει ότι λαχανικά όπως το μπρόκολο, το κουνουπίδι και το λάχανο περιέχουν σουλφοραφάνη, μια ένωση που διεγείρει τα ένζυμα αποτοξίνωσης στους πνεύμονες, βοηθώντας στην απομάκρυνση των καρκινογόνων ουσιών από τον καπνό.

Παντζάρια και ρόδια

Αυτές οι τροφές είναι πλούσιες σε νιτρικά άλατα, τα οποία βελτιώνουν την παροχή οξυγόνου στους πνεύμονες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αντιστροφή της έλλειψης οξυγόνου που αντιμετωπίζουν οι καπνιστές.

Πράσινο τσάι

Το πράσινο τσάι είναι γεμάτο κατεχίνες, φυσικά αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τη φλεγμονή των πνευμόνων και μειώνουν τον κίνδυνο Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) και καρκίνου του πνεύμονα.

Μήλα και εσπεριδοειδή

Η κερσετίνη που βρίσκεται στα μήλα και η βιταμίνη C από τα εσπεριδοειδή είναι ιδανικές για την αποκατάσταση των πνευμόνων. Σύμφωνα με την Dr. Goel, αυτές οι ενώσεις «προστατεύουν τους πνεύμονες από το οξειδωτικό στρες και βελτιώνουν τη λειτουργία τους σε πρώην καπνιστές».

Κουρκουμάς

Ο κουρκουμάς περιέχει κουρκουμίνη, μια ένωση γνωστή για τις ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές της ιδιότητες. Η πνευμονολόγος δηλώνει ότι «αυτό το χρυσό μπαχαρικό μειώνει τη χρόνια φλεγμονή στους αεραγωγούς και βοηθά τους πνεύμονες να επιδιορθώσουν τον κατεστραμμένο ιστό».