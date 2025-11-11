Τροφικές αλλεργίες: Οι «ύποπτες» τροφές που χρειάζονται προσοχή

Όλες οι τροφές μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες, γνωρίζατε όμως ότι περισσότερο από το 90% των αντιδράσεων οφείλεται κυρίως σε 9 αλλεργιογόνα;

Όπως αναφέρει το cantina.protothema.gr η τροφική αλλεργία είναι μια σοβαρή αντίδραση του οργανισμού στην κατανάλωση ορισμένων τροφών ή πρόσθετων τροφίμων. Για όσους είναι ευαίσθητοι, η αντίδραση μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε λίγα λεπτά ή ώρες και τα συμπτώματα μπορεί να κυμαίνονται από ήπια έως απειλητικά για τη ζωή.

Η αλλεργιολόγος παίδων και ενηλίκων Ιωάννα Κοντογιωργάκη μας εξηγεί ποιες είναι αυτές οι τροφές, που κρύβονται και πώς μπορούμε να τις εντοπίσουμε.

1. Γάλα

Η αλλεργία στο αγελαδινό γάλα είναι η πιο συχνή τροφική αλλεργία στα παιδιά. Ωστόσο, υπάρχουν καλά νέα: Περισσότερο από το 80% θα ξεπεράσει την αλλεργία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αλλεργία στο γάλα διαφέρει από τη δυσανεξία στη λακτόζη, παρόλο που οι δύο καταστάσεις συχνά συγχέονται. Προσοχή στις ετικέτες: Οι ειδικοί όροι που μπορεί να επισημαίνουν την παρουσία γάλακτος σε συσκευασμένα τρόφιμα είναι: καζεϊνη, λακτοσφαιρίνη, λακταλβουμίνη και γενικά με πρώτο συνθετικό τον όρο λακτ-. Επίσης να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι με αλλεργία στο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να αποφεύγουν τόσο τα κατσικίσια όσο και τα πρόβεια γαλακτοκομικά προϊόντα καθώς έχουν πολλά όμοια συστατικά.

2. Αυγό

Ανήκει μαζί με το γάλα στα συχνότερα τροφικά αλλεργιογόνα σε βρέφη και παιδιά. Η αλλεργία στο αυγό αφορά κυρίως στο ασπράδι. Προσοχή στις ετικέτες:Οι ειδικοί όροι που μπορεί να επισημαίνουν την παρουσία αυγού σε συσκευασμένα τρόφιμα είναι αλβουμίνη, σφαιρίνη, λυσοζύμη, και οτιδήποτε έχει ως πρώτο συνθετικό τον όρο οβο- ή όβα- όπως οβαλβουμίνη, οβασφαιρίνη, οβομουκοειδές.

3. Σιτηρά

Η αλλεργία στο σιτάρι πολύ συχνά συγχέεται με την κοιλιοκάκη. Πράγματι και στις δύο περιπτώσεις οι ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν αυστηρά τα σιτηρά, για διαφορετικό όμως λόγο καθώς πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά νοσήματα. Τα άτομα με αλλεργία σε σιτηρά μπορεί να χρησιμοποιούν αλεύρι από ρύζι, πατάτα, όσπρια, καλαμπόκι, ρύζι για παρασκευές. Προσοχή στις ετικέτες: Σιτηρά μπορεί να βρίσκονται και σε αλλαντικά, αλκοολούχα ποτά και έτοιμες σάλτσες.

4. Ψάρι

Μία τροφική αλλεργία η οποία επιμένει συνήθως για χρόνια. Επιπλέον, η αλλεργία στο ψάρι μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα ακόμη και από την εισπνοή ατμών ψαριού που μαγειρεύεται. Προσοχή σε ορισμένα τρόφιμα όπως π.χ. η σάλτσα Worcester

5. Θαλασσινά/ καρκινοειδή / οστρακοειδή

Αφορά κυρίως ενήλικες και δεν πρέπει να συγχέεται με την αλλεργία στα ψάρια. Συνήθως επιμένει χρόνια. Ιδιαίτερη προσοχή σε γκουρμέ επιλογές (π.χ. σαλιγκάρια) και τα ανερχόμενα βρώσιμα έντομα καθώς υπάρχει διασταυρούμενη αντιδραστικότητα δηλαδή έχουν κοινά αλλεργιογόνα και μπορεί να είναι επικίνδυνα σε αυτούς τους ασθενείς.

6. Αράπικο φιστίκι

Το ήξερες ότι ανήκει στα όσπρια και όχι στους ξηρούς καρπούς; Συχνό αλλεργιογόνο τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Ιδιαίτερη προσοχή όχι μόνο στις τροφές αλλά και σε κρέμες περιποίησης που μπορεί να περιέχουν έλαια από αράπικο φυστίκι! Προσοχή στις ετικέτες καθώς μπορεί να αναφέρεται ως αραχίδα, αραχιδέλαιο.

7. Σόγια

Συχνό αλλεργιογόνο σε Β. Ευρώπη και Αμερική. Προσοχή ιδιαίτερα στους χορτοφάγους (π.χ τόφου) και στα διάφορα ροφήματα σόγιας.

8. Ξηροί καρποί

Αμύγδαλο, φουντούκι, καρύδι (και καρύδι πεκάν), Κάσιους, φιστίκι Αιγίνης κτλ. Πολύ συχνή τροφική αλλεργία. Ένας από τους πιο συχνούς μύθους είναι η άποψη ότι η αλλεργία σε έναν ξηρό καρπό ισοδυναμεί με αλλεργία σε όλους τους ξηρούς καρπούς. Όμως στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ανάγκη αποφυγής όλων των ξηρών καρπών. Η εκτίμηση από αλλεργιολόγο θα αποτρέψει μία αναίτια αποφυγή η οποία είναι επιζήμια τόσο για θρεπτικούς λόγους όσο και για την ποιότητα ζωής.

9. Σουσάμι

Το πιο ανερχόμενο τροφικό αλλεργιογόνο παγκόσμια! Προστέθηκε μόλις πριν κάποια χρόνια στη λίστα των πιο συχνών τροφικών αλλεργιογόνων. Ιδιαίτερη προσοχή στο ταχίνι και στα διάφορα γλυκά που παρασκευάζονται με ταχίνι καθώς και στο σησαμέλαιο.