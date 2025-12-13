Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 14, την Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑΤΟΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 - 12 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΜΗ ΑΧΑΙΑΣ . Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2.00 M.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΓΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΕΛΕΝΗ , ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ , ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΙΩΣΗΦ ΙΣΑΑΚΙΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΥΛΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΚΩΝ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ}
~•ΕΤΩΝ 61•~
Κηδεύουμε την Κυριακή 14/12/2025 και ώρα 4 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Μποζαΐτικα Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Νικόλαος Πετράτος, Κωνσταντίνος & Αγγελική Πετράτου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ασπασία & Παναγιώτης Κουνάδης, Ανδρέας & Κυριακούλα Κουράτου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
Νοταρά 31 Πάτρα Τηλ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 Διανυκτερεύει.
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ κ ΘΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025 & ΩΡΑ 15:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 14:30 μ.μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΘΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΙΣΙΔΩΡΑ, ΑΛΕΞΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΟΥ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 & ΩΡΑ 13.30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 13.00 μ.μ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΤΩΝΑ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ: ΜΑΓΔΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΑΝΙΤΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΟΥΤΕΡΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΛΑΓΑΡΗ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΟΡΑ ΛΑΓΑΡΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ,
ΜΑΡΙΑΝΕΤΤΑ ΛΑΓΑΡΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΓΚΑΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ : ΒΑΣΩ ΜΟΥΣΤΑΚΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΓΚΙΓΚΙΝΗ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΡΥΣΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΔΙΑΜΑΝΤΩ χήρα ΑΓΓΕΛ. ΤΖΟΥΔΑ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Τρίτη 16-12-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Χρυσούλα Τζούδα, Άννα-Μαρία Τζούδα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Αλεξάνδρα & Δημήτρης, Αδαμαντία & Γιώργος
Η ΑΔΕΛΦΗ : Γιούλα χήρα Ελευθ. Καπαγερίδη
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)
τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
---
