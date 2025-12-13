Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 14, την Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16/12/2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑΤΟΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

 

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ   ΜΑΣ


ΕΛΕΝΗ  ΧΗΡΑ   ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΗ

ΕΤΩΝ  89


ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ  14 - 12 - 2025  ΚΑΙ  ΩΡΑ  3.00 Μ.Μ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΩΜΗ  ΑΧΑΙΑΣ . Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  2.00 M.Μ.


ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ  &  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΣΑΓΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  &  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΚΑΛΟΓΕΡΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  &  ΚΡΙΝΑ  ΚΑΛΟΓΕΡΗ


ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ

ΕΛΕΝΗ  ,  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ  ,  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΡΙΑ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΕΛΕΝΗ


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  &  ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  &  ΙΩΣΗΦ  ΙΣΑΑΚΙΡΗΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  &  ΣΟΥΛΑ  ΚΑΛΟΓΕΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  &  ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΚΑΛΟΓΕΡΗ

ΕΛΕΝΗ  &  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ   ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

 ---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ χήρα ΚΩΝ. ΠΕΤΡΑΤΟΥ} 

~•ΕΤΩΝ 61•~

Κηδεύουμε την Κυριακή 14/12/2025 και ώρα 4 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Μποζαΐτικα Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Νικόλαος Πετράτος, Κωνσταντίνος & Αγγελική Πετράτου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ασπασία & Παναγιώτης Κουνάδης, Ανδρέας & Κυριακούλα Κουράτου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• 

Νοταρά 31 Πάτρα  Τηλ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 Διανυκτερεύει.

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ  κ ΘΕΙΟ 


ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 88


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-12-2025 & ΩΡΑ 15:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 14:30 μ.μ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΘΑ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΙΣΙΔΩΡΑ, ΑΛΕΞΙΑ

 ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΟΥ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 & ΩΡΑ 13.30 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.  Η  ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 13.00 μ.μ 

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΤΩΝΑ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ: ΜΑΓΔΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΑΝΙΤΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΟΥΤΕΡΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ  ΟΙ ΦΙΛΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΛΑΓΑΡΗ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4  Μ.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΟΡΑ ΛΑΓΑΡΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ,

ΜΑΡΙΑΝΕΤΤΑ ΛΑΓΑΡΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΓΚΑΝΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ : ΒΑΣΩ ΜΟΥΣΤΑΚΗ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΓΚΙΓΚΙΝΗ

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ  15-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΑΓ.  ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΡΥΣΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

 

------------------------------- 

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΔΙΑΜΑΝΤΩ χήρα ΑΓΓΕΛ. ΤΖΟΥΔΑ

ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Τρίτη 16-12-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Κοιμητηρίου Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Χρυσούλα Τζούδα, Άννα-Μαρία Τζούδα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Αλεξάνδρα & Δημήτρης, Αδαμαντία & Γιώργος

Η ΑΔΕΛΦΗ : Γιούλα χήρα Ελευθ. Καπαγερίδη

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)

τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

---

