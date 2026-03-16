Ώρες αγωνίας για την Πατρινή Αγγελική Καρκούλια- Έφυγε από το Ντουμπάι, μια ημέρα πριν, o ουρανοξύστης που διέμενε χτυπηθεί από drone

Κυριολεκτικά στο «παρά πέντε» κατάφερε να αναχωρήσει από το Ντουμπάι για την Ελλάδα η 26χρονη Πατρινή Αγγελική Καρκούλια, κόρη του πρώην αντιδημάρχου Πατρέων Χάρη Καρκούλια, η οποία βρισκόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επαγγελματικούς λόγους από τις αρχές Ιανουαρίου και βρέθηκε εκεί όταν κλιμακώθηκαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.
Η 26χρονη αναχώρησε την περασμένη Τετάρτη, σε μια από τις τελευταίες πτήσεις προς την Ελλάδα, καθώς από τότε δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη αναχώρηση αεροσκάφους προς τη χώρα μας από το Ντουμπάι. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει ο πατέρας της μιλώντας στο thebest.gr, η Αγγελική έφυγε μόλις μία ημέρα πριν το κτίριο στο οποίο διέμενε δεχθεί επίθεση με drone, γεγονός που αύξησε ακόμη περισσότερο την αγωνία της οικογένειας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το drone χτύπησε στον 70ό όροφο του κτιρίου, ενώ η 26χρονη διέμενε στον 3ο, γεγονός που δείχνει πόσο κοντά βρέθηκε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.
Ο Χάρης Καρκούλιας, περιγράφει την αγωνία των ημερών: «Τις πρώτες ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο Ντουμπάι υπήρχε ηρεμία και τίποτα δεν έδειχνε την εμπλοκή του, όμως η συνέχεια ήταν διαφορετική καθώς άρχισαν οι επιθέσεις με drone, που μπορεί να τα αναχαίτιζαν, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Η αγωνία η δική της, όσο και η δική μας, μέρα με την ημέρα μεγάλωνε, κοιτούσα τηλεόραση για να βλέπω την κατάσταση που επικρατούσε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν άρχισαν οι πρώτοι επαναπατρισμοί, τότε ξεκίνησα να κάνω τις δικές μου κινήσεις, προκειμένου να μπορέσει το παιδί μου να γυρίσει στην Ελλάδα, ασφαλής. Ήμουν συνεχώς σε επαφή, με το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και το προξενείο μας στα Εμιράτα. Είχαμε μαζί της καθημερινή επαφή με βιντεοκλήσεις, μέσω μιας εφαρμογής, που μας είχε δώσει, αλλά η αγωνία δεν έφευγε ούτε στιγμή. Όπως μας έλεγε, λάμβαναν μηνύματα στα κινητά τους για τις επερχόμενες επιθέσεις αλλά επειδή στο Ντουμπάι, δεν υπάρχουν καταφύγια, αυτό που τους έλεγαν, μόνο, ήταν να παραμένουν μακριά από τις τζαμαρίες».
Σε ανάρτησή του, μετά τον επαναπατρισμό της Αγγελικής, έγραψε: «Θα ήθελα να εκφράσω τις πιο ειλικρινείς ευχαριστίες μου στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Ελληνικό Προξενείο στα Η.Α.Ε για την άμεση κινητοποίηση, ώστε να επιστρέψει η κόρη μας με ασφάλεια από το Ντουμπάι στην Ελλάδα.
Σε μια δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας, η στήριξή τους ήταν πραγματικά πολύτιμη και μας γέμισε ανακούφιση.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους εκείνους που βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Δεν θα αναφέρω ονόματα, όμως εκείνοι γνωρίζουν πόσο σημαντική ήταν η συμβολή τους και τους είμαστε βαθιά ευγνώμονες.
Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη και τον επαγγελματισμό σας».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr