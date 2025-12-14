Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

(Σελήνη στον Ζυγό – σε χάση)

Κριός

Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας κατά την διάρκεια της μέρας. Κάντε

καλή χρήση της, χρονική επιλύοντας τρέχοντα αλλά και λιμνάζοντα

προβλήματα. Θα είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να πραγματοποιήσετε τους

στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να

ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.

Ταύρος

Προσέξτε μην κάνετε λάθη στη δουλειά σας. Μην είστε αφηρημένοι,

προσπαθήστε να δείξετε στον προϊστάμενο σας ότι ξέρετε να εργάζεστε

σωστά όταν χρειάζεται. Η φαντασία και η διαίσθηση σας σήμερα μπορεί να

είναι σχετική με την αισθηματική σας ζωή. Προς το βράδυ η ατμόσφαιρα είναι

πιο ζωντανή και νιώθετε έντονα την ανάγκη για δράση και αλλαγή.

Δίδυμος

Εάν θέλετε να φτάσετε στην ρίζα ενός προβλήματος, τώρα είναι η χρυσή σας

ευκαιρία. Η έρευνα ή η αναζήτηση μπορεί να σας οδηγήσει σε αποκαλύψεις

υπόγειων διεργασιών που θα σας σοκάρουν, θα σας δώσουν όμως την

δυνατότητα να κατανοήσετε καλύτερα την δυναμική των σχέσεων που σας

αφορούν. Ενδεχομένως όμως και να κάνετε χρήση της διανοητικής σας

δύναμης και της πειθούς σας για να χειραγωγήσετε ή να παραπλανήσετε

άλλους, κάτι που θα πρέπει να αποφύγετε.

Καρκίνος

Η μέρα μπορεί να σας οδηγήσει σε εκρήξεις θυμού και απρόβλεπτες

ενέργειες, ενώ στις σχέσεις σας γίνεστε κυριαρχικοί και επιθετικοί. Καλό είναι

να διοχετεύσετε όλη αυτή την ζωτική ενέργεια σε γόνιμες και παραγωγικές

δράσεις, παρά σε αντιπαραθέσεις και διαξιφισμούς. Μια έκρηξη

δημιουργικότητας θα μπορούσε να προκαλέσει ριζικούς μετασχηματισμούς

στην ζωή σας.

Λέων

Παρθένος

Η μέρα σας θα σας εκπλήξεις με μια πολύ θετική τροπή που θα πάρουν οι

υποθέσεις σας. Διατηρήστε το θετικό κλίμα και την θετική σας διάθεση και οι

εξελίξεις θα είναι σπουδαίες. Θα πρέπει να είστε ανοιχτοί σε νέες προκλήσεις

που θα βρεθούν στον δρόμο σας. Ίσως εμπλουτίσουν την ζωή σας με έναν

αναπάντεχο τρόπο, αρκεί να μην πάρετε υπερβολικά ρίσκα.

Ζυγός

Έχετε συνήθως σωστή κρίση, επειδή είστε από τα άτομα που έχουν την

δυνατότητα να αντιλαμβάνεστε την συνολική εικόνα του προβλήματος.

Σήμερα όμως κινδυνεύετε από την συναισθηματικό σας να πάρετε λάθος

δρόμο… Φανείτε ανοιχτοί στους κοντινούς σας ανθρώπους και μην διστάζετε

να ζητήσετε την βοήθεια τους, εάν την χρειάζεστε. Άλλωστε, ζητώντας

βοήθεια, δίνετε στα άτομα που σας αγαπούν την ευκαιρία και την δυνατότητα

της προσφοράς.

Σκορπιός

Φανείτε περισσότερο ανεκτικοί και ανοιχτοί με τους γύρω σας σήμερα και δεν

θα χάσετε. Παράλληλα η μέρα σας δίνει αρκετή ενέργεια και έμπνευση για να

μπορέσετε να βρεθείτε ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σας. Τα οικονομικά

σας θα χρειαστούν την προσοχή σας σήμερα και ίσως να είναι απαραίτητη μια

πιο ψύχραιμη ματιά για να σας καθοδηγήσει. Μην αφήνετε την περηφάνια σας

να σας αποτρέπει από το να ζητήσετε βοήθεια εάν αισθάνεστε ότι την

χρειάζεστε.

Τοξότης

Είναι η μέρα που θα πρέπει να βάλετε λίγο φρένο στους ξέφρενους ρυθμούς

σας και να ακούσετε προσεκτικά τους άλλους, κυρίως τον σύντροφο σας, τι

έχουν να σας πουν. Με την συζήτηση μπορούν να λυθούν πολλά

προβλήματα. Η μέρα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και ελπιδοφόρες

εξελίξεις! Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ή μια νέα ερωτική σχέση για

τους αδέσμευτους, που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής

για τα αισθηματικά σας.

Αιγόκερως

Το συναίσθημα της μοναξιάς ή της ελαφριάς κατάθλιψης υποχωρεί σήμερα

σημαντικά και ατενίζετε την μέρα σας με μια νέα ανεβασμένη ψυχολογία.

Σήμερα μπορεί να γίνετε αποδέκτης πολύς αγάπης, εάν το επιτρέψετε…

Φροντίστε καλύτερα τον εαυτό σας με το διατρέφεστε καλύτερα, να

κοιμόσασθε περισσότερο και να αθλείστε όσο γίνεται περισσότερο.

Υδροχόος

Θα αισθανθείτε σήμερα ότι είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την δουλειά σας.

Θεωρείτε ότι είστε πιστοί στις στοχεύσεις σας και συνεπείς και τίμιοι απέναντι

στους συνεργάτες ή συναδέλφους. Όσο και αν προσπαθείτε να είστε παντού

καλοί και να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ένα δεν

καταφέρετε να ισορροπήσετε εσείς και να είστε εσείς καλά, τίποτε το

θεαματικό δεν μπορεί να γίνει.

Ιχθείς

Το φεγγάρι θα φέρει κατανόηση από τον ερωτικός σας σύντροφο,

τουλάχιστον σε όσους είστε ερωτευμένοι. Οι δεσμευμένοι σε μακροχρόνιες και

αρμονικές σχέσεις, θα βιώσετε μια όμορφη περίοδο με το ταίρι σας και ίσως

να υπάρξει μια εγκυμοσύνη ή μια γέννα που θα σας απογειώσει

συναισθηματικά. Ορισμένες σχέσεις όμως δεν θα έχουν την άριστη δυνατή

εξέλιξη, ειδικά εάν είναι προβληματικές, και το διάστημα αυτό μπορεί να

κλείσει ο κύκλος τους.