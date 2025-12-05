Τρία ζώδια που λένε “συγγνώμη” περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται

Μήπως η λέξη «συγγνώμη» υπάρχει σε κάθε φράση σας; Ίσως ανήκετε σε ένα από τα παρακάτω ζώδια, που έχουν την τάση να απολογούνται συχνότερα από όσο χρειάζεται.

Δεν είναι κακό, φυσικά, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, έστω να είμαστε ευγενικοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φορτωνόμαστε τα λάθη και τις παραλείψεις των άλλων ούτε φυσικά να αυτομαστιγωνόμαστε διαρκώς με τύψεις.

Καρκίνος

Υπό την επιρροή της Σελήνης, αυτό το ζώδιο του νερού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και συντονισμένο τόσο με τα δικά του συναισθήματα όσο και των άλλων. Είναι ικανό να ζητήσει συγγνώμη από τον σκύλο του γιατί άργησε πέντε λεπτά να τον ταΐσει, ή από τον ταμία στο σουπερμάρκετ γιατί το μηχάνημα δεν αναγνώρισε με τη μία την κάρτα του. Καθώς θέλει όλοι γύρω του να είναι χαρούμενοι και ικανοποιημένοι μαζί του, μπορεί ακόμα και να επικοινωνήσει με έναν συμμαθητή του από το σχολείο για να απολογηθεί για κάτι «κακό» που θεώρησε ότι έκανε πριν από δέκα χρόνια. Οι Καρκίνοι μην ξεχνάτε ότι δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να φορτώνεστε τις αμαρτίες όλου του κόσμου για να απολαμβάνετε την αγάπη και τη συμπάθειά του.

Ζυγός

Το «συγγνώμη» βγαίνει τόσο αυθόρμητα από το στόμα του όσο η αναπνοή. Στην προσπάθειά του να κρατάει τις ισορροπίες και να εξομαλύνει τις συγκρούσεις, μπορεί τελικά να χάσει το μέτρο. Μήπως έχει τύχει να πέσει κάποιος πάνω σας κατά λάθος στον δρόμο και να του ζητήσετε εσείς συγγνώμη; Τότε πολύ πιθανόν να είστε Ζυγός. Να θυμάστε όμως ότι ακόμα και αν, όντως, το σφάλμα είναι δικό σας, ένα «συγγνώμη» δεν διορθώνει τα πάντα – όταν μάλιστα γίνεται κατάχρησή του, αρχίζει να χάνει την αξία του. Να θυμάστε επίσης ότι δεν μπορείτε ούτε χρειάζεται να κρατάτε ικανοποιημένους τους πάντες, ειδικά αν ζητούν από εσάς περισσότερα από όσα τούς αναλογούν.

Ιχθύς

Υπό την επιρροή του Ποσειδώνα, του πλανήτη των ονείρων και της ενσυναίσθησης, οι κεραίες του είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες, ίσως λίγο περισσότερο από όσο χρειάζεται, στα συναισθήματα των άλλων. Και η πρώτη του υπόθεση όταν αισθάνεται πως κάτι δεν πάει καλά είναι πως φταίει αυτός. Ακόμα λοιπόν κι αν γνωρίζει κατά βάθος ότι δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη, για παν ενδεχόμενο θα το κάνει. Τείνει επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με τους γύρω του, χρησιμοποιώντας συχνά φράσεις όπως «Με συγχωρείς που σε ενοχλώ» ή «Με συγχωρείς που σου στέλνω μήνυμα τέτοια ώρα». Προσπαθήστε να μην υπεραναλύετε τα πάντα και να μην απολογείστε συνέχεια, είτε αισθάνεστε ότι ο άλλος είναι κακοδιάθετος είτε θεωρείτε προκαταβολικά ότι θα ενοχληθεί από μια χειρονομία σας. Αν δεν είστε σίγουροι για το τι πρέπει να κάνετε, αντί να ζητήσετε συγγνώμη είναι προτιμότερο να πείτε «ευχαριστώ για τη βοήθειά σου» ή «ευχαριστώ που με άκουσες».

