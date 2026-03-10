Μέχρι τις 15 Μαρτίου αυτά τα ζώδια μπαίνουν σε τροχιά έρωτα

Κατά την εβδομάδα από 9 έως 15 Μαρτίου, οι σχέσεις γίνονται πολύ καλύτερες για πέντε ζώδια.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με τη μετακίνηση του αστεροειδούς Βέστα στους Ιχθύες στις 9 Μαρτίου, φέρνοντας μια ενέργεια δέσμευσης στις σχέσεις σας. Όταν ο αστεροειδής Δήμητρα μπει στον Ταύρο στις 15 Μαρτίου, αυτή η ενέργεια ενισχύεται ακόμα περισσότερο.

Αυτοί οι δύο αστεροειδείς που «περικλείουν» την εβδομάδα δημιουργούν το ιδανικό υπόβαθρο για τον Δία, ο οποίος επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο την Τρίτη, 10 Μαρτίου. Ο Δίας σε ορθή πορεία στον Καρκίνο φέρνει τύχη στην ερωτική σας ζωή και αναδεικνύει τη σημασία της συναισθηματικής σύνδεσης. Είναι η τέλεια στιγμή να χαλαρώσετε και να αφιερώσετε ποιοτικό χρόνο στον σύντροφό σας.

Μην παραβλέπετε τις απλές στιγμές σύνδεσης. Αντί για μεγάλα σχέδια, εστιάστε στο να φροντίζετε ο ένας τον άλλον και να καλλιεργείτε την αγάπη που μοιράζεστε.

Τα 5 ζώδια που θα δουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται ουσιαστικά – «Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες για σύνδεση»

Παρθένος

Μην αμφιβάλλετε για τα συναισθήματά σας, αγαπητοί Παρθένοι. Καθώς η Βέστα μπαίνει στους Ιχθύες στις 9 Μαρτίου, αρχίζετε να επιθυμείτε μια βαθύτερη δέσμευση με τον/τη σύντροφό σας. Αυτή η ενέργεια σας βοηθά να ξεπεράσετε οποιαδήποτε αίσθηση απομάκρυνσης ή αποσύνδεσης.

Πέρα από το να φτάσετε σε μεγαλύτερη σταθερότητα, μπορείτε πλέον να εκφράζετε καλύτερα την αγάπη σας ο ένας για τον άλλον. Η Βέστα σε αυτό το υδάτινο ζώδιο φροντίζει ώστε εσείς και ο/η αγαπημένος/η σας να νιώθετε πραγματικά φροντισμένοι. Αργήστε, απολαύστε και ζήστε τις μικρές, πολύτιμες στιγμές.

Αναλάβετε το ρίσκο της ευαλωτότητας, ειδικά αν είστε ελεύθεροι. Αυτή η ενέργεια δημιουργεί έντονη ανάγκη να νιώσετε ορατοί και κατανοητοί από το άτομο που σας ενδιαφέρει, γι’ αυτό είναι σημαντικό να δημιουργήσετε χώρο για μια βαθύτερη σύνδεση.

Αφήστε τον εαυτό σας να φροντιστεί, αντί να επικεντρώνεστε μόνο στο τι μπορείτε να δώσετε στους άλλους. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να χτίσετε μια διαρκή και συναισθηματικά ικανοποιητική σχέση με κάποιον πραγματικά ξεχωριστό.

Αιγόκερως

Είναι ασφαλές να κάνετε το επόμενο βήμα, Αιγόκεροι. Όταν ο Δίας γυρίσει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο στις 10 Μαρτίου, θα σας είναι πολύ πιο εύκολο να προχωρήσετε στη ρομαντική σας σχέση. Ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, είναι έτοιμος να φέρει σε εσάς και τον/τη σύντροφό σας το μέλλον που πάντα ονειρευόσασταν.

Η ανάδρομη πορεία του Δία σας βοήθησε να κατανοήσετε τα συναισθήματά σας, και τώρα μπορείτε να μπείτε σε μια απίστευτη περίοδο ρομαντισμού. Αφήστε τον εαυτό σας να επανέλθει στον κόσμο των γνωριμιών.

Τις τελευταίες εβδομάδες πιθανότατα αφιερώσατε χρόνο στο να αναλογιστείτε τα συναισθήματά σας και τις προηγούμενες σχέσεις σας. Παρόλο που αυτό ήταν σημαντικό για την προσωπική σας ανακάλυψη, είναι εξίσου απαραίτητο να αρχίσετε να εκτίθεστε ξανά. Έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τον/τη σύντροφο ζωής σας και να χτίσετε μαζί τη ζωή που πάντα ονειρευόσασταν.

Δίδυμος

Δεν περιμένει κανείς να τα κρατάτε όλα εσείς, Δίδυμοι. Όταν η Τρίτη Τετάρτη Σελήνη στον Τοξότη ανατείλει στις 11 Μαρτίου, αφιερώστε χρόνο για να σκεφτείτε τι δεν χρειάζεται πλέον να κουβαλάτε.

Είτε εστιάζετε στο τι πρέπει να συγχωρήσετε είτε στο τι πρέπει να αφήσετε πίσω, αναγνωρίστε ότι δεν μπορείτε να ανησυχείτε συνεχώς για το παρελθόν, τουλάχιστον αν θέλετε να χτίσετε μια ζωή μαζί με τον σύντροφό σας.

Σκεφτείτε τι θέλετε να απελευθερώσετε και έχετε τις σημαντικές συζητήσεις με τον/τη σύντροφό σας. Υπάρχει λόγος που κάτι από το παρελθόν σας δεν λειτούργησε. Δεν είναι ότι κάνατε λάθος ή χάσατε την ευκαιρία σας, αλλά λόγω καρμικών μαθημάτων ή θεϊκής προστασίας.

Χρησιμοποιήστε την ενέργεια της Σελήνης στον Τοξότη για να αφήσετε πίσω τον άνθρωπο ή τη σχέση που σκεφτόσασταν. Δεν μπορείτε να αναρωτιέστε για το παρελθόν και ταυτόχρονα να περιμένετε να προχωρήσετε μπροστά. Αφήστε αυτή την κατάσταση για να καλωσορίσετε την αγάπη που είναι γραφτό να έρθει στη ζωή σας.

Σκορπιός

Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις, Σκορπιοί. Είτε αυτή η σχέση είναι κάτι που θέλετε να κρατήσει για πάντα, είτε όχι. Ακόμα και η αμφιβολία είναι απάντηση από μόνη της. Μπαίνετε σε μια δυνατή εβδομάδα ερωτικά, με τον Άρη να ενώνεται με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες στις 12 Μαρτίου, και ακολουθεί η είσοδος της Δήμητρας στον Ταύρο στις 15 Μαρτίου.

Ο Βόρειος Δεσμός και ο Άρης αντιπροσωπεύουν ένα «μοιραίο» γεγονός στη σχέση σας, ενώ η Δήμητρα στον Ταύρο φέρνει μεγαλύτερη σταθερότητα και άνεση. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να επιλέξετε την αγάπη που θέλετε και να αφοσιωθείτε πλήρως.

Αν είστε ελεύθεροι, η εβδομάδα αυτή φέρνει μια σημαντική αλλαγή στο είδος των ανθρώπων που προσελκύετε στη ζωή σας. Ήρθε η ώρα να δείξετε σοβαρότητα στο φλερτ. Αυτή η ενέργεια δείχνει ότι επιθυμείτε έναν σύντροφο ζωής και όχι μια περιστασιακή σχέση.

Τιμήστε αυτή την εσωτερική αλλαγή, γιατί ό,τι αποδέχεστε, αυτό λαμβάνετε. Αποδεσμευτείτε από σχέσεις που μοιάζουν με προηγούμενους κύκλους και διεκδικήστε την αγάπη που πραγματικά αξίζετε.

Ζυγός

Μην κρατάτε τίποτα πίσω, αγαπητοί Ζυγοί. Στις 13 Μαρτίου, η Λίλιθ στον Τοξότη σχηματίζει τρίγωνο με την Αφροδίτη στον Κριό, δημιουργώντας μια μοναδική ευκαιρία να μιλήσετε ανοιχτά.

Πρόσφατα ολοκληρώσατε έναν σημαντικό κύκλο προσωπικής ανάπτυξης, και γι’ αυτό χρειάζεται να επανακαθορίσετε την τρέχουσα σχέση σας. Ενώ ίσως αμφιβάλατε αν αυτή η σύνδεση μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται μαζί σας, ο μόνος τρόπος να το μάθετε είναι να εκφραστείτε.

Η Λίλιθ στον Τοξότη σας δίνει το θάρρος να πείτε όσα προηγουμένως αποφεύγατε, γι’ αυτό αφιερώστε χρόνο σε μια ουσιαστική συζήτηση. Αποκαλύψτε τον πιο αυθεντικό σας εαυτό, ειδικά αν είστε ελεύθεροι, Ζυγοί.

Αυτή την εβδομάδα μπορείτε να προσελκύσετε μια νέα σύνδεση που τιμά την αυθεντική σας φύση και συνάδει με την πρόσφατη προσωπική σας ανάπτυξη. Όσο περισσότερο διεκδικείτε ποιοι είστε πραγματικά, τόσο πιο πιθανό είναι να προσελκύσετε κάποιον που εκτιμά αυτή την πλευρά σας.

Μην κρατάτε τίποτα πίσω και μην αυτολογοκρίνεστε για την άνεση των άλλων. Όσο πιο εκφραστικοί και θαρραλέοι είστε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να τραβήξετε την προσοχή του κατάλληλου ατόμου.

πηγή enikos.gr