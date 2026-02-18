Ψυχική υγεία: Η τροφή που πρέπει να αποφεύγετε το πρωί

Τα γρήγορα γεύματα το πρωί, όπως τα αρτοσκευάσματα, οι μπάρες δημητριακών και τα ζαχαρούχα σνακ μαζί με τον πρωινό καφέ, δεν επιβαρύνουν μόνο το σώμα σας.

Σύμφωνα με έναν κορυφαίο ειδικό, μπορούν να βλάψουν σοβαρά και την ψυχική σας υγεία.

Πρωινό γεύμα: Η παγίδα της «γρήγορης» λύσης

Όπως αναφέρι το enikos.gr ένα θρεπτικό πρωινό γεύμα είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας σωστά. Ωστόσο, με τις υποχρεώσεις να τρέχουν —από το ντους και το σχολείο των παιδιών μέχρι τη βόλτα του σκύλου— είναι πολύ εύκολο να καταλήξουμε σε μια γρήγορη, αλλά ανθυγιεινή επιλογή.

Ο Αμερικανός ψυχίατρος Dr. Daniel Amen προειδοποιεί ότι οι εύκολες λύσεις το πρωί μπορεί να είναι πιο επιζήμιες από όσο φαντάζεστε. Ο συγγραφέας περισσότερων από 30 βιβλίων με εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, μοιράστηκε ποιες είναι οι χειρότερες τροφές για το ξεκίνημα της ημέρας.

«Οι τροφές με ζάχαρη σε συνδυασμό με λίγη καφεΐνη, είναι ο χειρότερος συνδυασμός», εξηγεί ο ειδικός. Σύμφωνα με τον ίδιο, τρόφιμα όπως τα ντόνατς, τα ζαχαρούχα δημητριακά, τα κρουασάν, ακόμα και ορισμένα είδη βρώμης, προκαλούν απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα.

Το πάνκρεας αντιδρά άμεσα, με αποτέλεσμα περίπου 45 λεπτά αργότερα, ο εγκέφαλός σας νιώθει σαν να «κινείται μέσα σε μια λάσπη».

Τι συμβαίνει με τη βρώμη και τα παιδιά

Παρόλο που η βρώμη θεωρείται υγιεινή λόγω των φυτικών ινών, πολλές επεξεργασμένες ποικιλίες περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη. Ενώ οι φυτικές ίνες προσφέρουν κορεσμό, η ζάχαρη ακυρώνει τα οφέλη τους.

Ο Dr. Amen εστιάζει ιδιαίτερα στα παιδιά: «Δίνουμε στα παιδιά κάτι γρήγορο, όπως δημητριακά με ζάχαρη και χυμό πορτοκάλι. Το σάκχαρό τους εκτοξεύεται και μετά πάνε στο σχολείο και δεν μπορούν να σκεφτούν. Τους ζητάμε να συγκεντρωθούν και αδυνατούν. Γιατί να μην τρώνε αυγά το πρωί;»

Η συμβουλή του Dr. Amen υποστηρίζεται από επιστημονικές έρευνες. Σύμφωνα με τον οργανισμό Benenden Health, η ζάχαρη προσφέρει μόνο μια βραχυπρόθεσμη τόνωση. Τα επίπεδα γλυκόζης πέφτουν κατά μέσο όρο μετά από 20 λεπτά, με συνέπεια να αισθανόμαστε αδυναμία συγκέντρωσης.

Επιλέξτε πρωτεΐνη αντί για ζάχαρη

Αν θέλετε πνευματική διαύγεια και σταθερή ενέργεια, αντικαταστήστε τα επεξεργασμένα σάκχαρα με επιλογές πλούσιες σε πρωτεΐνη, όπως τα αυγά. Η ψυχική σας υγεία ξεκινά από το πιάτο σας.