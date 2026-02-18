Πέντε συχνές παθήσεις που αφορούν κυρίως τις γυναίκες

Η γυναικεία βιολογία, οι ορμονικές διακυμάνσεις και ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργούν συγκεκριμένους κινδύνους που αφορούν κυρίως τις γυναίκες και φυσικά επηρεάζουν την υγεία και την ποιότητα ζωής τους.

Από την αύξηση βάρους και την οστεοπόρωση έως τις επιπτώσεις του αλκοόλ, ορισμένους τύπους καρκίνου και τα προβλήματα του εντέρου, υπάρχουν ζητήματα που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή. Ακολουθούν πέντε από αυτά – μαζί με πρακτικές λύσεις.

Αύξηση βάρους από κανονικές μερίδες

Πολλά έτοιμα ή τυποποιημένα τρόφιμα διατίθενται σε μία μόνο μερίδα, η οποία συνήθως καλύπτει τις θερμιδικές ανάγκες ενός μέσου άνδρα. Οι γυναίκες όμως χρειάζονται περίπου 20–25% λιγότερες θερμίδες. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμα και τρώγοντας «κανονικά», συχνά καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζονται.

Η χρόνια υπερκατανάλωση θερμίδων οδηγεί σταδιακά σε αύξηση λίπους και σωματικού βάρους, με συνέπειες όπως ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ορισμένοι τύποι καρκίνου. Επιπλέον, η κοινωνική συνήθεια να «αδειάζουμε το πιάτο» ενισχύει αυτή τη συμπεριφορά, ακόμα κι όταν η μερίδα είναι μεγαλύτερη από το απαραίτητο.

Τι βοηθά:

Ιδανικά, θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες επιλογές σε μέγεθος μερίδας. Μέχρι τότε, η συνειδητή κατανάλωση είναι κλειδί: μικρότερα πιάτα, προσοχή στα σήματα κορεσμού του σώματος και καμία ενοχή αν δεν καταναλωθεί ολόκληρη η μερίδα.

Οστεοπόρωση

Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από απώλεια οστικής πυκνότητας, γεγονός που καθιστά τα οστά πιο εύθραυστα. Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, κυρίως λόγω της μείωσης των οιστρογόνων κατά την εμμηνόπαυση, καθώς η ορμόνη αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της οστικής μάζας.

Το πρόβλημα είναι ότι η χαμηλή οστική πυκνότητα δεν προκαλεί πόνο ή εμφανή συμπτώματα μέχρι να συμβεί κάποιο κάταγμα, συχνά στο ισχίο ή τη σπονδυλική στήλη, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα.

Τι βοηθά:

Η άσκηση με αντιστάσεις και βάρη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς οι μύες «τραβούν» τα οστά και τα διεγείρουν να δυναμώσουν. Ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία, η ενδυνάμωση μπορεί να βελτιώσει την οστική υγεία. Εξίσου σημαντικές είναι οι ασκήσεις ισορροπίας, που μειώνουν τον κίνδυνο πτώσεων, και η σωστή στάση σώματος στην καθημερινότητα.

Οι επιπτώσεις του αλκοόλ

Οι γυναίκες επηρεάζονται περισσότερο από το αλκοόλ σε σύγκριση με τους άνδρες, λόγω βιολογικών διαφορών. Έχουν μικρότερο ποσοστό νερού στο σώμα, περισσότερο λίπος και χαμηλότερα επίπεδα ενζύμων που διασπούν το αλκοόλ. Έτσι, το αλκοόλ παραμένει περισσότερο στον οργανισμό τους, αυξάνοντας την επιβάρυνση σε όργανα όπως το ήπαρ και ο εγκέφαλος.

Αυτό μεταφράζεται τόσο σε άμεσα προβλήματα (όπως κακή ποιότητα ύπνου και κόπωση) όσο και σε μακροπρόθεσμους κινδύνους, όπως αυξημένη πιθανότητα καρκίνου και ψυχικών διαταραχών.

Τι βοηθά:

Η μείωση – όχι απαραίτητα η πλήρης αποχή – μπορεί να φέρει σημαντικά οφέλη. Ένα διάλειμμα μερικών μηνών βοηθά πολλές γυναίκες να διαπιστώσουν πόσο επηρεάζει το αλκοόλ την ενέργεια, τη διάθεση και τον ύπνο τους. Η εξατομικευμένη προσέγγιση και η συνειδητότητα στην κατανάλωση είναι καθοριστικές.

Ορισμένοι τύποι καρκίνου

Αν και συνολικά οι άνδρες διαγιγνώσκονται συχνότερα με καρκίνο, τα ποσοστά αυξάνονται ταχύτερα στις γυναίκες. Ένας βασικός παράγοντας είναι η παχυσαρκία, η οποία συνδέεται με πολλούς τύπους καρκίνου. Στις γυναίκες, το επιπλέον λίπος μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα οιστρογόνων, ενισχύοντας τον κίνδυνο ορμονοεξαρτώμενων καρκίνων, όπως του μαστού ή της μήτρας.

Ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι οι διαγνώσεις εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε νεότερες ηλικίες, όπου τα συμπτώματα συχνά αγνοούνται.

Τι βοηθά:

Η πρόληψη περιλαμβάνει τακτικούς ελέγχους, αυτοεξέταση μαστών και προσοχή σε επίμονα συμπτώματα, όπως αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου ή χρόνιο βήχα. Η διατήρηση υγιούς βάρους, η άσκηση, η αποφυγή καπνίσματος και ο περιορισμός του αλκοόλ μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο.

Κακή υγεία του εντέρου

Τα γαστρεντερικά προβλήματα, όπως φούσκωμα, πόνος, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες. Συχνά σχετίζονται με λειτουργικές διαταραχές του εντέρου, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Οι ορμόνες επηρεάζουν την κινητικότητα και την ευαισθησία του εντέρου, ενώ οι διακυμάνσεις τους κατά τον κύκλο, την εγκυμοσύνη και την εμμηνόπαυση μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα. Παράλληλα, το στρες, το άγχος και η κατάθλιψη παίζουν σημαντικό ρόλο.

Τι βοηθά:

Σταθερά γεύματα, καλή ενυδάτωση και μέτρο σε καφεΐνη και αλκοόλ είναι βασικά βήματα. Η προσαρμογή της πρόσληψης φυτικών ινών – με έμφαση στις διαλυτές – συχνά ανακουφίζει τα συμπτώματα. Η άσκηση, ο ποιοτικός ύπνος και η διαχείριση του στρες ολοκληρώνουν την εικόνα της φροντίδας του εντέρου.

Η κατανόηση αυτών των θεμάτων δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα να προστατεύσουν πιο αποτελεσματικά την υγεία τους, μέσα από μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητα.