Τρία ζώδια θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει προς το καλύτερο από το τέλος του μήνα

Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2026 η ενέργεια αλλάζει αισθητά και για τρία ζώδια η ζωή αρχίζει επιτέλους να κυλά πιο εύκολα.

Σύμφωνα με το marieclaire.gr λόγος είναι η αποχώρηση του Κρόνου και του Ποσειδώνα από τους Ιχθύες και η είσοδός τους στον Κριό. Ένα αστρολογικό πέρασμα που για αρκετά χρόνια μας κούρασε συναισθηματικά και ψυχολογικά, φτάνει στο τέλος του και ανοίγει χώρο για κάτι πιο καθαρό και πιο σταθερό.

Ο Κρόνος βρέθηκε στους Ιχθύες από το 2023, ένα ζώδιο που συνδέεται με κλεισίματα κύκλων, παρασκήνιο και εσωτερικές δοκιμασίες. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο θολά όταν συναντήθηκε με τον Ποσειδώνα, έναν πλανήτη που διαλύει όρια και δημιουργεί σύγχυση. Πολλές καταστάσεις άλλαξαν ή έληξαν, συχνά χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις. Τώρα όμως το τοπίο αρχίζει να καθαρίζει και τρία ζώδια νιώθουν πιο έντονα αυτή την ανακούφιση.

Ιχθύες

Αν ανήκουμε στους Ιχθύες, έχουμε περάσει έναν από τους πιο απαιτητικούς κύκλους της ζωής μας. Ο Ποσειδώνας στο ζώδιό μας από το 2011 έφερε έμπνευση και πνευματική αναζήτηση, αλλά ταυτόχρονα μπέρδεψε την εικόνα μας, τις σχέσεις και τις επιλογές μας. Πολλές φορές νιώσαμε ότι χάσαμε τον εαυτό μας ή ότι παρασυρθήκαμε σε καταστάσεις χωρίς ουσία.

Ο Κρόνος στο ζώδιό μας τα τελευταία χρόνια πρόσθεσε βάρος, ευθύνες και μαθήματα που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε. Το 2025 ήταν ιδιαίτερα πιεστικό, με απογοητεύσεις και απώλειες που μας ανάγκασαν να ωριμάσουμε απότομα. Όλα αυτά όμως δεν πήγαν χαμένα. Από το τέλος του Φεβρουαρίου 2026 και μετά, η ενέργεια αλλάζει και αρχίζουμε να χτίζουμε ξανά την αυτοεκτίμησή μας, τα οικονομικά μας και τη σταθερότητά μας. Δεν επιστρέφουμε στον παλιό μας εαυτό, αλλά σε μια πιο δυνατή και συνειδητή εκδοχή του.

Παρθένος

Για εμάς τους Παρθένους, τα τελευταία χρόνια δοκίμασαν έντονα τις σχέσεις μας. Ο Ποσειδώνας στον τομέα των συνεργασιών και των συντροφικών δεσμών έφερε ασάφεια, απογοητεύσεις και περιπτώσεις όπου η αλήθεια δεν ήταν ξεκάθαρη. Κάποιοι χάσαμε ανθρώπους που αγαπούσαμε ή είδαμε σχέσεις να αλλάζουν μορφή με τρόπο που μας κούρασε ψυχικά.

Με τον Κρόνο στον ίδιο τομέα, οι σχέσεις πέρασαν από τεστ αντοχής. Μοναξιά, αποστάσεις και σοβαρές αποφάσεις έγιναν αναπόφευκτες. Ό,τι δεν είχε γερές βάσεις δυσκολεύτηκε να συνεχίσει. Η καλή είδηση είναι ότι αυτός ο κύκλος κλείνει. Από το τέλος του Φεβρουαρίου 2026, τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα. Αν είμαστε σε σχέση, η επικοινωνία και η σταθερότητα βελτιώνονται. Αν είμαστε μόνες και θέλουμε να μοιραστούμε τη ζωή μας με κάποιον, οι συνθήκες γίνονται σαφώς πιο ευνοϊκές.

Τοξότης

Οι Τοξότες αφήνουμε πίσω μας μια δύσκολη περίοδο που επηρέασε το σπίτι, την οικογένεια και το αίσθημα ασφάλειας. Από το 2011 υπήρξαν αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον, μετακομίσεις ή αποστάσεις από πρόσωπα που θεωρούσαμε δεδομένα. Κάποιοι κληθήκαμε να διαχειριστούμε ευθύνες ή συναισθηματικά βάρη που μας λύγισαν.

Με τον Κρόνο σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια, οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν και η χαρά περιορίστηκε. Παρ’ όλα αυτά, από το τέλος του Φεβρουαρίου 2026 νιώθουμε επιτέλους πιο ανάλαφρες. Η ενέργειά μας ανεβαίνει, βρίσκουμε νέες προοπτικές και αποκτούμε ξανά κίνητρο. Τα δύσκολα θέματα δεν εξαφανίζονται μα παύουν να μας βαραίνουν τόσο.