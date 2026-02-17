Τι λένε τα ζώδια για την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Κριός

Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.

Ταύρος

Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας. Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.

Δίδυμοι

Έχοντας τους στόχους σας πάντοτε κατά νου, χειριστείτε τις υποθέσεις σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να σας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη τους. Μην χάνετε τον προσανατολισμό σας, παρασυρμένοι από τον ρυθμό της μέρας. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε τρόπους σύνδεσης της καθημερινής σας ζωής με το πιο πνευματικό κομμάτι της ύπαρξης σας. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να ισορροπήσετε πνευματικά και να επιτύχετε όσα ονειρεύεστε.

Καρκίνος

Σήμερα ανεβάζετε ταχύτητες για να καταφέρετε όλα εκείνα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν ή να μπουν στην σειρά. Θα σας εκνευρίζουν ωστόσο οι γύρω σας, που δεν θα ακολουθούν τους ξέφρενους ρυθμούς σας. Δεν θα χάνετε την ευκαιρία να υπενθυμίζετε σε κάποιον να αναλάβει τις ευθύνες του ή να κυνηγήσει προθεσμίες που λήγουν, είτε πρόκειται για συνεργάτες, είτε για το ταίρι σας. Ίσως να μην καταφέρετε ωστόσο να έχετε τα γρήγορα αποτελέσματα που προσδοκάτε, γιατί πολλά πράγματα χρειάζονται χρόνο για να γίνουν.

Λέων

Θα προσπαθήσετε σήμερα να μάθετε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η διαίσθηση σας, σας οδηγεί προς την σωστή κατεύθυνση και οι αποδείξεις δεν θα αργήσουν να φανούν… Ερωτικά ζείτε μια κατάσταση έντονου πάθους και αμοιβαίας επικοινωνίας, που είναι δύσκολο να την εξηγήσετε.

Παρθένος

Θα σας αναγκαστείτε να επαναξιολογήσετε κάποιες αρχές ή πεποιθήσεις σας, που τώρα θα σας φανούν αναχρονιστικές ή λανθασμένες. Οι σχέσεις με τους γύρω σας υπάρχει έντονη πιθανότητα να αλλάξουν. Κάποιοι θα χωρίσουν το διάστημα αυτό, άλλοι θα ερωτευθούν, ορισμένοι ίσως επιστρέψουν στην πατρική εστία και ίσως άλλοι να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με συγγενικά πρόσωπα.

Ζυγός

Πρέπει να ξεκαθαρίσετε τι συμβαίνει με ορισμένες φιλικές, επαγγελματικές ή ακόμη και με την συναισθηματική σας σχέση, και θα σας βοηθήσει η επικοινωνία να αποκρυσταλλώσετε άποψη. Μέσα από τεταμένες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, ορισμένες σχέσεις ίσως να ενισχυθούν, ενώ άλλες θα περάσουν στο παρελθόν. Εάν σκοπεύετε να αλλάξετε δουλειά ή και καριέρα, τώρα ευνοείστε πλανητικά να το κυνηγήσετε.

Σκορπιός

Η επαφή σας με τους ανθρώπους θα είναι ενδιαφέρουσα και μπορεί να λάβετε θετικές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική μέρα για επαφές, για εξόδους και για αναθέρμανση κάποιων φιλικών σχέσεων. Θα μπορέσετε να δείτε επίσης πιο καθαρά κάποια προβλήματα που σας απασχολούν, οπότε θα καταφέρετε να βρείτε ευκολότερα και τις λύσεις που ενδείκνυνται.

Τοξότης

Η μέρα μπορεί να φέρει άγχος και καχυποψία, ακόμη και αμφισβήτηση των ίδιων των ικανοτήτων σας. Απόψεις, πεποιθήσεις ή και σεξουαλική συμπεριφορά μπορεί να αλλάξουν. Συγκρούσεις θα προκύπτουν συχνότερα στην οικογένεια λόγω οικονομικών προβλημάτων. Συνιστάται να μην υπογράψετε τώρα δανειακές συμβάσεις ή να πάρετε γενικά δανικά χρήματα.

Αιγόκερως

Εσωστρέφεια και ελαφρά κατάθλιψη εκδηλώνετε και θέλετε να απομακρυνθείτε από τους πάντες και τα πάντα. Μην το κάνετε όμως, γιατί γύρω σας υπάρχουν άτομα που σας αγαπούν και μπορούν να σας στηρίξουν. Μην κλαίγεστε διαρκώς με τα τεκταινόμενα στην ζωή σας και μην είστε τόσο ανασφαλείς! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύετε ότι είναι. Χαρείτε όσα καλά έχετε και σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα.

Υδροχόος

Τα άγχη και τα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου άφησαν βαριά τα ίχνη τους στην ψυχολογία σας, με αποτέλεσμα να έχετε ανάγκη από ξεκούραση και ανανέωση. Φροντίστε την ψυχολογία σας, γιατί με κακή διάθεση δεν μπορείτε να πάρετε σημαντικές για το μέλλον σας αποφάσεις. Αφιερώστε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα και προσπαθήστε να χαλαρώσετε, ώστε να δώσετε την ευκαιρία στον οργανισμό σας να αναδιατάξει τις δυνάμεις του.

Ιχθείς

Είναι μια μέρα που θα πρέπει να βάλετε τις προσωπικές σας ανάγκες και επιδιώξεις σε δεύτερη μοίρα και να ασχοληθείτε με τους γύρω σας, βοηθώντας τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η ιδανική μέρα σήμερα να πλησιάστε τους ανθρώπους του σπιτιού σας ή το σύντροφο της ψυχής σας. Νιώθουν παραμελημένοι αλλά κι εσείς στέρηση από την απουσία τους. Εκμεταλλευτείτε την ημέρα και χαρίστε τους και την αγάπη σας.