Ανάδρομος Ερμής - 26 Φεβρουαρίου: Δείτε ποια ζώδια μπαίνουν στο στόχαστρο

Στις 26 Φεβρουαρίου ξεκινά ένα αστρολογικό γεγονός που φέρνει ταραχή στα ζώδια.

Συγκεκριμένα, ο Ερμής γίνεται ανάδρομος και θα παραμείνει έτσι μέχρι τις 20 Μαρτίου. Σύμφωνα με το bovary.gr αυτή τη φορά η ανάδρομη πορεία του πραγματοποιείται στο ευαίσθητο και ονειροπόλο ζώδιο των Ιχθύων, γεγονός που σημαίνει ότι τα συναισθήματα θα αντικαταστήσουν τη λογική και την οργάνωση.

Οι σκέψεις θα περιπλανώνται, τα ραντεβού θα μπερδεύονται, και τα λόγια δεν θα φτάνουν πάντα στον αποδέκτη όπως ακριβώς ειπώθηκαν. Αντί για αποτελεσματικότητα, θα κυριαρχούν η διαίσθηση και το υποσυνείδητο. Για ορισμένα ζώδια αυτή η περίοδος, θα μοιάζει με ένα ήπιο χάος, ενώ για άλλα θα αποτελέσει μία πραγματική δοκιμασία υπομονής. Επομένως, θα δούμε ότι τρία ζώδια θα νιώσουν πιο έντονα τις επιρροές αυτής της φάσης.

Τι είναι ο ανάδρομος Ερμής;

Αστρονομικά, ο Ερμής φυσικά και δεν αλλάζει πραγματικά κατεύθυνση ούτε κινείται προς τα πίσω, αλλά στην ουσία πρόκειται για ένα οπτικό φαινόμενο. Ως ο ταχύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, ο Ερμής πλησιάζει σχετικά κοντά στη Γη και, σε συνδυασμό με την περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της, δημιουργείται η εντύπωση ότι κινείται «ανάδρομα».

Στην αστρολογία, αυτή η περίοδος συνδέεται συχνά με προβλήματα επικοινωνίας, παρεξηγήσεις, τεχνικές βλάβες και καθυστερήσεις σε ταξίδια.

Αυτά τα 3 ζώδια επηρεάζονται περισσότερο από τον ανάδρομο Ερμή

Δίδυμοι

Ως ζώδιο που κυβερνάται από τον Ερμή, οι Δίδυμοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην ανάδρομη πορεία του. Οι συζητήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις, τα μηνύματα να χαθούν ή να παρερμηνευτούν και ιδιαίτερα στον επαγγελματικό τομέα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό αυτή την περίοδο οι Δίδυμοι να εκφράζονται με σαφήνεια και, όταν χρειάζεται, να ζητούν διευκρινίσεις, ακόμη κι αν πρέπει να ρωτήσουν δεύτερη φορά.

Παρθένος

Για τους οργανωτικούς και τελειομανείς Παρθένους, ο ανάδρομος Ερμής αποτελεί παραδοσιακά πρόκληση. Σχέδια που συνήθως είναι άψογα οργανωμένα μπορεί τώρα να αποσταθεροποιηθούν, λεπτομέρειες να παραλειφθούν και διαδικασίες να μη λειτουργούν όπως συνήθως. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό, αλλά παράλληλα προσφέρει και ένα μάθημα. Συγκεκριμένα, μπορεί να αφήσει τον έλεγχο και να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη και δεν χρειάζεται όλα να είναι τέλεια για να είναι επιτυχημένα.

Ιχθύες

Σε αυτή την ανάδρομη πορεία του Ερμή, οι Ιχθύες βρίσκονται στο επίκεντρο. Συνήθως καθοδηγούνται με σιγουριά από τη διαίσθησή τους, όμως τώρα ακόμη και η εσωτερική τους «πυξίδα» μπορεί να τους μπερδέψει. Οι καθημερινές υποχρεώσεις ενδέχεται να φαίνονται πιο απαιτητικές, οι λίστες υποχρεώσεων να προκαλούν άγχος αντί για κίνητρο με κάποιους μάλιστα να κινδυνεύουν να ξεσπάσουν την απογοήτευσή τους στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν, το ενδεχόμενο συγκρούσεων είναι αυξημένο, κι έτσι οι Ιχθύες καλό θα ήταν να ζυγίζουν προσεκτικά τα λόγια τους.