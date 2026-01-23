Ανάδρομος Ερμής τρεις φορές το 2026: Τα πέντε ζώδια στο μικροσκόπιο

Ο ανάδρομος Ερμής είναι ένα γνωστό φαινόμενο στην αστρολογία, το οποίο αναμένεται να συμβεί τρεις φορές μέσα στο 2026 και θα επηρεάσει περισσότερο πέντε ζώδια.

Αυτή η περίοδος, σύμφωνα με το bovary.gr συνδέεται συχνά με παρεξηγήσεις στην επικοινωνία, καθυστερήσεις στα ταξίδια, τεχνικά προβλήματα και την τάση να επανεξετάζουμε παλαιότερα ζητήματα. Αντί να πάρουμε βιαστικές αποφάσεις, οι αστρολόγοι προτείνουν να αξιοποιήσουμε αυτές τις στιγμές για ενδοσκόπηση και αναθεώρηση.

Αν και όλα τα ζώδια θα επηρεαστούν κατά κάποιο τρόπο, ορισμένα θα χρειαστεί να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Ο Ερμής κυβερνά την επικοινωνία, τα ταξίδια, το εμπόριο, τις συμφωνίες και τις διανοητικές διαδικασίες. Όταν ο πλανήτης φαίνεται να κινείται ανάδρομα, η σαφήνεια συχνά δίνει τη θέση της στην ασάφεια, τα μηνύματα μπορεί να παρερμηνευτούν και τα σχέδια που είχαν γίνει χρειάζονται τροποποίηση.

Το 2026, οι ανάδρομες φάσεις του Ερμή θα είναι: από 26 Φεβρουαρίου μέχρι 20 Μαρτίου, από 29 Ιουνίου μέχρι 23/24 Ιουλίου, από 24 Οκτωβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου.

Τα πέντε ζώδια που επηρεάζει περισσότερο ο ανάδρομος Ερμής το 2026

Κριός

Για τους Κριούς, ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολος σε θέματα καριέρας και σχέσεων με ανώτερους. Η βιασύνη στη δουλειά μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και εντάσεις με προϊσταμένους. Οι αστρολόγοι συνιστούν στους Κριούς να κάνουν ένα βήμα πίσω, να επανεξετάσουν τις επαγγελματικές τους δεσμεύσεις και να αποφύγουν τις παρορμητικές ενέργειες κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι επηρεάζονται ιδιαίτερα από τον ανάδρομο Ερμή, καθώς κυβερνά και το δικό τους ζώδιο. Το 2026, μπορεί να νιώσουν πνευματική εξάντληση, να υπάρξει σύγχυση στις συνομιλίες τους και διαταραχές στην καθημερινότητα ή στα ταξίδια. Παλιές συζητήσεις ή εκκρεμή ζητήματα ενδέχεται να επανέλθουν, απαιτώντας υπομονή και προσεκτική σκέψη αντί για γρήγορες λύσεις.

Παρθένος

Και ο Παρθένος, ο οποίος επίσης κυβερνάται από τον Ερμή, μπορεί να δει αναταραχές στην καθημερινή του ρουτίνα και στη δουλειά. Η τάση για υπερανάλυση μπορεί να αυξήσει το στρες εάν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως είχε σχεδιαστεί. Οι Παρθένοι καλούνται να δείξουν προσαρμοστικότητα και να χαλαρώσουν την ανάγκη τους για τελειότητα κατά τις ανάδρομες φάσεις του Ερμή.

Ζυγός

Οι Ζυγοί ίσως αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις σχέσεις και τις συνεργασίες τους. Οι παρεξηγήσεις μπορούν να εμφανιστούν τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελματικό χώρο. Είναι σημαντικό να επανεξετάζουν τρέχουσες συμφωνίες, να κρατούν λεπτομερή αρχεία επικοινωνίας και, όπου είναι δυνατόν, να αναβάλλουν σημαντικές διαπραγματεύσεις.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός μπορεί να βιώσει συναισθηματική αναστάτωση, καθώς ανεκπλήρωτα ζητήματα ή παλαιές διαφωνίες επανέρχονται στην επιφάνεια. Οικονομικά προβλήματα, ζητήματα εμπιστοσύνης ή παλιές συζητήσεις μπορεί να ξαναζωντανέψουν. Η σαφής επικοινωνία και η ανοιχτή διάθεση είναι τα κλειδιά για να περάσει κανείς αυτές τις περιόδους με τις λιγότερες δυνατές δυσκολίες.