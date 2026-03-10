Τα ζώδια για την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026

Τι λένε τα ζώδια για τη Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026.

(Σελήνη στον Τοξότη – σε χάση)

(Δίας ορθόδρομος στον Καρκίνο – Ανάδρομος από 11.11.2025)

Κριός

Οι οικονομικές συνθήκες σας ευνοούν και ένα μεγάλο βάρος φαίνεται να φεύγει από πάνω σας. Τα δύσκολα έχουν παρέλθει και με την πάροδο του χρόνου τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Καλλιεργήστε κάποιο ταλέντο σας, όσο μπορείτε, και επενδύστε σ αυτό, γιατί μπορεί να σας βγάλει από την τυχόν δύσκολη οικονομική κατάσταση…

Ταύρος

Η μέρα μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στα επαγγελματικά σας. Κάποιοι θα ολοκληρώσετε ένα μεγάλο έργο και να τύχετε αναγνώρισης από τους συναδέλφους σας. Η καριέρα σας όμως θα ρίξει την βαριά σκιά της στην οικογενειακή σας ζωή και θα πρέπει να βρείτε υγιείς ισορροπίες μεταξύ δουλειάς και οικογένειας.

Δίδυμοι

Η μέρα ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας σας και φέρνει όμορφες στιγμές. Θα έχετε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε καινούργιες γνωριμίες με άτομα που να συμμερίζονται τις απόψεις σας. Η επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα θα φέρει όμορφες στιγμές και μέσα από αυτές θα γεννηθούν καινούργιες ιδέες, οι οποίες θα αποδώσουν, εάν τις θέσετε σε εφαρμογή.

Καρκίνος

Η μέρα προσφέρεται για χαρές και γλέντια! Είναι μια ιδανική μέρα να οργανώσετε μια γιορτή ή να στήσετε ένα πάρτι και να απολαύσετε την χαλαρή ατμόσφαιρα αλλά και την προσοχή των άλλων. Ένα ευχάριστο οικογενειακό γεγονός θα σας δώσει χαρά! Χαρείτε με την χαρά των άλλων και αναπρογραμματίστε και σεις τις δράσεις, ώστε να έχετε στο μέλλον τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Λέων

Είναι μια μέρα που σας οδηγεί στην δράση, στην ανάληψη πρωτοβουλιών ή στην έντονη σωματική άσκηση. Προσοχή θα χρειαστεί μόνο στις παρορμητικές σας αποφάσεις, για να μην κάνετε λανθασμένες επιλογές. Η μέρα προσφέρεται ωστόσο για αποβολή βλαβερών ή ανθυγιεινών συνηθειών ή για την οριστική απομάκρυνση σας από εξαρτήσεις κάθε μορφής

Παρθένος

Την απογοήτευση ή την κατήφεια σας πρέπει να την καταπολεμήσετε σήμερα, χρονιάρες μέρες που είναι, και με αισιοδοξία και μαχητικό πνεύμα να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα φέρει η μέρα. Κάτι ή κάποιος από το παρελθόν σας, σας ταλαιπωρεί και σας αποσυντονίζει. Βρείτε τρόπο να αποσπάσετε την προσοχή σας από αυτό και θα βρείτε και πάλι τον ρυθμό σας.

Ζυγός

Θα ανεβάσετε ταχύτητα για να προλάβετε όλες σας τις υποχρεώσεις, υπάρχει όμως σοβαρός κίνδυνος λαθών και παραλήψεων που θα στοιχίσουν την αξιοπιστία σας. Κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την φαντασία σας για να καταλάβετε τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.

Σκορπιός

Σήμερα υπάρχει η απόλυτη ανάγκη για διαύγεια και τάξη στην ζωή σας, να περιβάλλεστε από αξιόπιστους και ειλικρινείς ανθρώπους. Μυστικά ή λεπτομέρειες που αγνοούσατε θα έρθουν ενδεχομένως στην επιφάνεια και θα καταφέρετε να αποκαλύψετε τους ψεύτες και δολοπλόκους που σας περιβάλλουν ή όσους έχουν κρυφές ατζέντες. Η απομάκρυνση όλων αυτών των δόλιων ανθρώπων από το πλευρό σας υπόσχεται καλή τύχη και ευημερία στην συνέχεια.

Τοξότης

Έχετε διαρκή οικονομικά προβλήματα και την ανασφάλεια της επόμενης μέρας και αισθάνεστε ότι τα χρήματα εξαφανίζονται από το πορτοφόλι σας με έναν μαγικό τρόπο. Σήμερα παρουσιάζεται κάποια ευκαιρία για μια έκτακτη τονωτική ένεση στα οικονομικά σας. Ένα ταξίδι μπορεί να είναι καταλυτικής σημασίας για τους αδέσμευτους του ζωδίου σας, καθώς μια τυχαία γνωριμία μπορεί να γεννήσει έναν νέο έρωτα.

Αιγόκερως

Μια νέα επιρροή στον εργασιακό σας χώρο θα σας βοηθήσει να δείτε κάποια πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Έχετε ανοιχτό το μυαλό και τα μάτια σας γιατί μια ευκαιρία καριέρας πλησιάζει… Τις βραδινές ώρες θα πρέπει να προσφέρετε την στήριξη σας σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικής ή συναισθηματικής φύσης σήμερα. Εμψυχώστε τους και βοηθήστε τους να σταθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν και πάλι…

Υδροχόος

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.

Ιχθείς

Η μέρα φέρνει εξαιρετικά δώρα για σας. Μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία επαγγελματική, ίσως μια νέα θέση εργασίας, δεν αποκλείεται ακόμη και μια απροσδόκητη οικονομικά ανάσα. Αισθάνεστε πνευματικά αναγεννημένοι και οι φοβίες και οι ανησυχίες σας εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας… Απολαύστε μια ήρεμη μέρα και μην αφήνετε τα μικρά απρόοπτα που μπορεί να παρουσιαστούν να σας χαλάσουν την θετική διάθεση.