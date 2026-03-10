Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την παιδική παχυσαρκία παγκοσμίως

Ιδιαίτερα δυσοίωνα είναι τα ευρήματα διεθνούς έκθεσης, σύμφωνα με την οποία, πάνω από 220 εκατ. παιδιά κινδυνεύουν να αναπτύξουν παχυσαρκία μέχρι το 2040.

Το 2025, σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα, περίπου 180 εκατομμύρια παιδιά θα είναι παχύσαρκα. Ωστόσο, νέοι υπολογισμοί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Παχυσαρκίας δείχνουν ότι το 2040, περίπου 227 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 5 έως 19 ετών θα είναι παχύσαρκα και πάνω από μισό δισεκατομμύριο θα είναι υπέρβαρα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Άτλαντα Παχυσαρκίας 2026, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 120 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας θα εμφανίζουν πρώιμα σημάδια χρόνιων παθήσεων λόγω του υψηλού Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).

Παιδί θεωρείται παχύσαρκο εάν ο Δείκτης Μάζας Σώματος του είναι 30 ή υψηλότερος, ενώ υπέρβαρο αν είναι πάνω από 25.

Η Τζοχάνα Ραλστόν, διευθύντρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παχυσαρκίας, ανέφερε ότι η αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας παγκοσμίως αποδεικνύει την αποτυχία να αντιμετωπιστεί σοβαρά η νόσος. «Δεν είναι σωστό να καταδικάσουμε μια γενιά σε παχυσαρκία και στις χρόνιες, και ενδεχομένως θανατηφόρες, μη μεταδοτικές ασθένειες που συχνά τη συνοδεύουν», δήλωσε.

Η κατάσταση στην Αμερική και την Ευρώπη

Σύμφωνα με την έκθεση, 27 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 5-19 ετών στις ΗΠΑ έχουν υψηλό ΔΜΣ, με την Κίνα (62 εκατομμύρια) και την Ινδία (41 εκατομμύρια) να βρίσκονται ψηλότερα στη λίστα. Αυτό αντιστοιχεί σε δύο από τα πέντε παιδιά στις ΗΠΑ που είτε είναι υπέρβαρα είτε παχύσαρκα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 3,8 εκατομμύρια παιδιά έχουν υψηλό ΔΜΣ, αριθμός-ρεκόρ που κατατάσσει τη χώρα στις πιο αδύναμες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την παχυσαρκία, με αριθμούς υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών που είναι σχεδόν διπλάσιοι σε σχέση με τη Γαλλία και την Ιταλία.

Η έκθεση προβλέπει ότι το 2040, 370.000 παιδιά ηλικίας 5-19 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παρουσιάζουν σημάδια καρδιοαγγειακών παθήσεων και 271.000 αναμένονται να εμφανίσουν υπέρταση.

Η έκθεση επισημαίνει σημαντικές περιφερειακές ανισότητες. Οι 10 χώρες στις οποίες περισσότερα από τα μισά παιδιά σχολικής ηλικίας είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα βρίσκονται κυρίως στην περιοχή του Δυτικού Ειρηνικού ή στην Αμερική, ενώ η ταχύτερη αύξηση της παχυσαρκίας παρατηρείται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η έκθεση καλεί για μεγαλύτερες προσπάθειες στη δημιουργία υγιεινών περιβαλλόντων, όπως η επιβολή φόρων στην ζάχαρη, περιορισμοί στη διαφήμιση ανθυγιεινών τροφών και πολιτικές που να ενθαρρύνουν τα παιδιά να ζουν πιο δραστήριες ζωές.

Παγκόσμιοι ειδικοί χαιρέτησαν τα ευρήματα. Ο Δρ. Κρεμλίν Γουίκραμασίνγκε, περιφερειακός σύμβουλος για τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα και την παχυσαρκία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στην Ευρώπη, δήλωσε ότι η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μια «αποτυχία του περιβάλλοντος».

Ο ίδιος ζήτησε υποχρεωτικούς περιορισμούς στη διαφήμιση και υποχρεωτική σήμανση στα προϊόντα, αντί για εθελοντικά μέτρα.

«Η πλειοψηφία των κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων πολλών στην Ευρώπη, επιτρέπει στη βιομηχανία τροφίμων να στοχεύει τα παιδιά χωρίς περιορισμούς», ανέφερε.

Η Καθαρίνη Τζένερ, εκτελεστική διευθύντρια της Συμμαχίας Υγείας Παχυσαρκίας, τόνισε ότι η παιδική παχυσαρκία «δεν είναι αναπόφευκτη». «Η προβλεπόμενη αύξηση των πρώιμων σημείων καρδιοπαθειών και υπέρτασης θα πρέπει να αποτελέσει ένα καμπανάκι για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της αδράνειας της κυβέρνησης», δήλωσε.

Στελέχη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι «περιορίζουμε τη διαφήμιση ανθυγιεινών τροφών στην τηλεόραση πριν τις 9 μ.μ. και online, κίνηση που αναμένεται να αφαιρέσει 7,2 δισεκατομμύρια θερμίδες ετησίως από τις διατροφές των παιδιών».