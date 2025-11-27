Διπλάσια τα ποσοστά υπέρτασης στα παιδιά - Η αύξηση που σοκάρει

Η υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους έχει σχεδόν διπλασιαστεί παγκοσμίως τα τελευταία 20 χρόνια, λόγω της τοξικής συνύπαρξης κακών διατροφικών συνηθειών, μαζικής αδράνειας και εκρηκτικής αύξησης της παχυσαρκίας.

Σύμφωνα με την μεγαλύτερη μελέτη του είδους της, 114 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι αντιμετωπίζουν την υπέρταση πριν καν φτάσουν στην ενηλικίωση, με κίνδυνο για μόνιμες και δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες στην υγεία τους.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Child and Adolescent Health και βασίζεται σε ανάλυση δεδομένων από 96 μελέτες που περιλαμβάνουν πάνω από 400.000 παιδιά από 21 χώρες, αποκαλύπτει ότι η συχνότητα της υπέρτασης στα παιδιά και τους εφήβους κάτω των 19 ετών αυξήθηκε στο 6,2% από 3,2% μέσα σε μόλις 20 χρόνια.

Η παχυσαρκία αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα επιδείνωσης της κατάστασης, με σχεδόν το 19% των παιδιών που ζουν με παχυσαρκία να έχουν υπέρταση, σε σύγκριση με λιγότερο από το 3% των παιδιών με φυσιολογικό βάρος. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αύξηση της υπέρτασης μεταξύ των νέων είναι άμεσο αποτέλεσμα της αυξανόμενης παχυσαρκίας, η οποία είναι, κατά βάση, αναστρέψιμη.

Η “κρυφή” απειλή για το μέλλον της δημόσιας υγείας

Ο καθηγητής Ίγκορ Ρούνταν, επικεφαλής του Κέντρου Παγκόσμιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για εγρήγορση από τους επαγγελματίες υγείας και τους γονείς.

«Η αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά μέσα σε 20 χρόνια πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι συναγερμού για όλους μας», δήλωσε. Η υπέρταση, μαζί με τις συνυπάρχουσες ασθένειες όπως ο διαβήτης τύπου 2 και τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, θέτει τα θεμέλια για σοβαρές και επικίνδυνες καταστάσεις υγείας στην ενήλικη ζωή.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι περίπου το 8,2% των παιδιών και των εφήβων παρουσιάζουν προϋπέρταση, μια κατάσταση όπου η πίεση του αίματος είναι υψηλότερη από το φυσιολογικό, αλλά δεν πληροί ακόμα τα κριτήρια για υπέρταση. Η προϋπέρταση είναι πιο συχνή κατά την εφηβεία, φτάνοντας το 11,8%, σε αντίθεση με το 7% στα μικρότερα παιδιά.

Ο καθηγητής Στιβ Τέρνερ, πρόεδρος του Βασιλικού Κολλεγίου Παιδιατρικής και Παιδικής Υγείας, τονίζει ότι η υπέρταση στα παιδιά αποτελεί μια αναδυόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία, κυρίως λόγω της παχυσαρκίας – μια συνθήκη που μπορεί και πρέπει να προληφθεί.

Πώς να αναστραφεί η πορεία της παιδικής υπέρτασης

Η καλή είδηση είναι ότι η υπέρταση που συνδέεται με την παχυσαρκία μπορεί να αναστραφεί, αν ληφθούν άμεσα μέτρα. Ο Δρ. Μπράιαν Γουίλιαμς από το Βασιλικό Ιδρυμα Καρδιολογίας, επισημαίνει την ανάγκη για αποφασιστική δράση από τις κυβερνήσεις, προκειμένου να περιορίσουν την παιδική παχυσαρκία.

Οι γονείς, παράλληλα, έχουν τον πρώτο λόγο στην πρόληψη, ενθαρρύνοντας υγιεινές διατροφικές συνήθειες και τακτική άσκηση, ώστε να περιορίσουν τη χρήση οθονών και τη συνήθεια της καθιστικής ζωής.

Η συνδυασμένη προσπάθεια των οικογενειών, των υγειονομικών αρχών και της πολιτείας μπορεί να αποτρέψει τη μελλοντική επιδείνωση της κατάστασης και να διασφαλίσει ότι τα παιδιά μας θα μεγαλώσουν υγιή, μακριά από τις σοβαρές επιπτώσεις της υπέρτασης και των άλλων ασθενειών που συνδέονται με την παχυσαρκία.