Απ. Βανταράκης: «Ένα στα τρία παιδιά στην Πάτρα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα»

Ο καθηγητής Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών, Απόστολος Βανταράκης, σε συνέντευξή του στον MAX FM, προειδοποίησε για τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στη Δυτική Ελλάδα.

Όπως εξήγησε, οι μετρήσεις που έγιναν σε 2.800 μαθητές δημοτικού δείχνουν ότι περίπου το 25% είναι υπέρβαρα και ακόμη ένα 7% παχύσαρκα, με το συνολικό ποσοστό να ξεπερνά το 30%. Η περιοχή, είπε, εμφανίζει από τα χειρότερα ποσοστά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Τόνισε επίσης ότι η απλή ενημέρωση δεν αρκεί πλέον, καθώς τα αποτελέσματά της έχουν φτάσει στα όριά τους.

Επισήμανε την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολεία: αυστηρούς περιορισμούς σε κυλικεία και καταστήματα γύρω από αυτά, περισσότερη άθληση στο δημοτικό και ενίσχυση δράσεων προαγωγής υγείας.

Παράλληλα, σημείωσε πως η συμμετοχή των γονέων παραμένει περιορισμένη, άρα η οργανωμένη πολιτεία οφείλει να αναλάβει πιο αποφασιστική δράση.