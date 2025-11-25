«Ιθάκη»: Πόσα αντίτυπα πωλήθηκαν σε 24 ώρες - Αριθμός ρεκόρ

Ρεκόρ πωλήσεων καταγράφει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη». Από χθες (24/11) πολλοί ήταν εκείνοι που έψαχναν να το αγοράσουν και είχε εξαντληθεί σε πολλά βιβλιοπωλεία.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ που συνομίλησε με τις εκδόσεις Gutenberg, το βιβλίο έχει «πουλήσει» ήδη 33.000 αντίτυπα. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η 5η αναδιατύπωσή του.

O λόγος που κοστίζει 28 ευρώ

Σχετικά με την τιμή του βιβλίου, το οποίο κοστίζει 28 ευρώ, ο επικεφαλής των εκδόσεων Gutenberg λίγες μέρες πριν είχε δηλώσει: «Το βιβλίο στην Ελλάδα είναι φθηνό αλλά και ακριβό. Είναι φθηνό γιατί τα κόστη είναι τεράστια, είναι ακριβό γιατί οι αναγνώστες είναι πολλοί λίγοι. Ελάχιστοι αγοράζουν βιβλία στην Ελλάδα. Το χαρτί έχει αυξηθεί 100% τα τελευταία χρόνια».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε εάν άλλα πολιτικά πρόσωπα έχουν πουλήσει τόσο πολύ, είπε: «Όχι, τόσο πολύ».