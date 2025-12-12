Back to Top
Πάτρα: Αυτοκινητοπομπή συμπαράστασης ταξί στους αγρότες - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Οι οδηγοί ταξί μετέβησαν στο μπλόκο της Εγλυκάδας εκφράζοντας την υποστήριξή τους στους αγρότες και κτηνοτρόφους

Μεγάλη αυτοκινητοπομπή συμπαράστασης από τους οδηγούς ταξί προς τους αγρότες πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.

Ιδιοκτήτες ταξί συγκεντρώθηκαν στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο στις 7 το απόγευμα, πριν κινηθούν όλοι μαζί προς το αγροτικό μπλόκο στον Κόμβο της Εγλυκάδας, στη Μεγάλη Περιμετρική.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, συμμετέχοντας με τα οχήματά τους στην πομπή, εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στον «δίκαιο αγώνα», όπως ανέφεραν, των αγροτών και κτηνοτρόφων. Όπως τόνιζε η ανακοίνωση του Σωματείου, η ενότητα των κοινωνικών ομάδων θεωρούνταν απαραίτητη, με τους ταξιτζήδες να δηλώνουν ότι ένιωθαν την ανάγκη να αντιδράσουν στις προκλήσεις που, όπως υπογράμμιζαν, δέχονταν από την Πολιτεία.

Στη συνέχεια, η αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκε στη Μεγάλη Περιμετρική στο μπλόκο της Εγλυκάδας για να σταθεί στο πλευρό των αγροτών, δίνοντας ένα ακόμη μήνυμα συμπαράστασης στον αγώνα τους.

