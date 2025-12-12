Αγρότες: «Δεν πάμε σε προσχηματικό διάλογο»- Αύριο θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, οι οποίοι φαίνεται πως δεν πείθονται από το μήνυμα για διάλογο που απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το πρωί της Παρασκευής.

Με στραμμένο το βλέμμα στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας, και συγκεκριμένα, στο πολιτιστικό κέντρο της πόλης, στις 12:00, οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι και περιμένουν να συναντηθούν για να αποφασίσουν τις επόμενες ενέργειές τους. Όπως είπε στο NEWS 24/7 ο αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, οι αγρότες δεν σκοπεύουν να πάνε “σε προσχηματικό διάλογο με τον πρωθυπουργό, τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει να λύσει τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα“.

“Δεν μας πείθουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια που παίζει ο πρωθυπουργός ένα 24ωρο πριν από την πανελλαδική σύσκεψή μας. Αν δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις επί των αιτημάτων μας, δεν θα πάμε σε διάλογο. Για αυτό και με το που ολοκληρωθεί η αυριανή συνέλευση, θα αποστείλουμε με μέιλ όλα τα αιτήματα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα περιμένουμε να δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε“, σχολίασε, ενώ πρόσθεσε πως “ακόμα δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας ούτε για τις τιμές του πετρελαίου ούτε για τις επιδοτήσεις“.

Πάντως, όπως είπε ο κ. Αλειφτήρας, στη σύσκεψη θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα περισσότερα μπλόκα της χώρας, μεταξύ των οποίων, της Καρδίτσας, των Τρικάλων, των Μαλγάρων, του Προμαχώνα κτλ και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για κλιμάκωση του αγώνα τους. “Η αυριανή σύσκεψη αφορά κυρίως την κλιμάκωση των ενεργειών μας που αφορούν ενδεχόμενα κλεισίματα παρακαμπτήριων οδών, ολικού κλεισίματος τελωνείων για κάποιες ώρες αλλά και πολύωρα κλεισίματα δρόμων σε άλλες περιοχές“, τόνισε.

Ο ίδιος, αναφορικά με τη σύσταση συντονιστικής επιτροπής, διεμήνυσε πως πρώτα θα περιμένουν να κλειστεί ραντεβού και μετά θα στηθεί η συντονιστική επιτροπή. “Υπάρχει μία γενικευμένη σύμπνοια απόψεων με τα περισσότερα μπλόκα γιατί ξέρουμε πόσο κομβικά είναι τα ζητήματα του πρωτογενή τομέα και δεν θέλουμε πια να μας κοροϊδεύουν μέσα στο πρόσωπό μας“, συμπλήρωσε.

Πάντως, οι φετινές κινητοποιήσεις φαίνεται πως είναι από τις πιο δυναμικές των αγροτών, στο πλευρό των οποίων στέκεται μεγάλο μέρος της κοινωνίας. “Φέτος είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο νέο κόσμο στα μπλόκα αλλά και τόσο πολύ κόσμο να μας στηρίζει“.

Λάρισα: Αγρότες έριξαν σανό έξω από πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ.

Αγρότες της Λάρισας και της Καρδίτσας μετέβησαν σήμερα το απόγευμα έξω από τα πολιτικά γραφεία τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα και τους έριξαν… σανό, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες έφτασαν έξω από τα γραφεία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Καπετάνου, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμου Χαρακόπουλου και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα. “Πρέπει να καταλάβουν ότι το σανό που μας δίνει η κυβέρνηση δεν το τρώνε οι αγρότες… ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του. Θεωρούμε την πρόσκληση του πρωθυπουργού εμπαιγμό προς το πρόσωπο μας, αν δε δοθούν ουσιαστικές λύσεις για τα προβλήματα μας”, σχολίασαν οι αγρότες.