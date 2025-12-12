Φρίκη στο Τέξας: 15χρονος δολοφόνησε τη μητέρα και τα αδέλφια της πρώην κοπέλας του

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση στο Τέξας, όπου ένας 15χρονος φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή από τρία μέλη μιας οικογένειας – τη μητέρα και τα δύο μικρότερα παιδιά μιας συνομήλικής του.

Η 39χρονη Τζένιφερ Ροντρίγκεζ εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην Οντέσα, μαζί με την 13χρονη κόρη και τον 9χρονο γιο της, το βράδυ της 9ης Δεκεμβρίου.

Η αστυνομία είχε σπεύσει το απόγευμα εκείνης της ημέρας έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς. Ο νεαρός έφυγε τρέχοντας και συνελήφθη περίπου 40 λεπτά αργότερα, ανέφερε η αστυνομία.

Ο 15χρονος είχε σχέση με την μεγαλύτερη κόρη της Ροντρίγκεζ, που είναι 15 ετών, και είχε σχεδιάσει να την πυροβολήσει έξω από το σχολείο. Τελικά άλλαξε γνώμη και εμφανίστηκε στο σπίτι της κοπέλας όπου διέπραξε την τριπλή δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 15χρονος δεν δεχόταν ότι η κοπέλα του τού είχε ζητήσει να χωρίσουν.

Η κοπέλα δεν τραυματίστηκε, δεν είναι όμως γνωστό αν ήταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης του νεαρού.

Ο πατέρας των τριών παιδιών (είχε χωρίσει με την Ροντρίγκεζ) δηλώνει συντετριμμένος και, σε ανάρτησή του, τονίζει ότι «δεν περίμενε να συμβεί αυτό το είδος τραγωδίας σε κανέναν από εμάς».

Στον 15χρονο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για πολλαπλή ανθρωποκτονία και έχει τεθεί υπό κράτηση. Στο Τέξας ισχύει θανατική ποινή αλλά δεν επιβάλλεται ποτέ σε ανήλικους καταδικασμένους δολοφόνους.

Κοντά στο διαμέρισμα βρέθηκε ένα πιστόλι που ερευνάται για να φανεί αν είναι το όπλο των δολοφονιών. Εν τω μεταξύ, οι Αρχές ήδη γνωρίζουν ποιος ήταν ο αγοραστής του όπλου.