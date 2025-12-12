Η ΕΕ παγώνει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας

Οι ηγέτες της ΕΕ επιδιώκουν να υπογράψουν το δάνειο κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου.

Το νέο μέτρο θα παρατείνει τον εξαμηνιαίο κύκλο και θα απαιτεί μόνο την υποστήριξη της ανανεώσεως από την ειδική πλειοψηφία των χωρών. Αυτό θα εξασφαλίσει ουσιαστικά ότι 210 δισ. ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στο έδαφος της ΕΕ.

Και οι 27 χώρες της ΕΕ πρέπει να ανανεώνουν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων κάθε έξι μήνες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία ότι μέλη όπως η Ουγγαρία θα μπορούσαν να ασκήσουν βέτο και να δώσουν στη Μόσχα το δικαίωμα να διεκδικήσει ξαφνικά τα κεφάλαιά της.

Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών έδωσαν σήμερα, Παρασκευή (12.12.2025), το πράσινο φως στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει στο να αποτρέψει οποιοδήποτε πιθανό βέτο στην ανανέωση του μέτρου. Το ζήτημα είχε μετατραπεί σε «αγκάθι» στις προσπάθειες της ΕΕ να εξασφαλίσει δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ (105 δισ. δολάρια) προς την Ουκρανία , με χρηματοδότηση που θα προέρχεται από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να «παγώσει» επ’ αόριστο τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αξιοποιώντας έκτακτα μέτρα και φέρνοντας την ΕΕ ένα βήμα πιο κοντά στη χρήση των κεφαλαίων αυτών για την οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας.

«Χαιρετίζω την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την πρότασή μας να συνεχιστεί η δέσμευση των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα στη Ρωσία ότι, όσο συνεχίζεται αυτός ο βίαιος πόλεμος επιθετικότητας, το κόστος για τη Ρωσία θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ουκρανία: Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο γενναίος γείτονάς μας θα γίνει ακόμη ισχυρότερος στο πεδίο της μάχης και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», γράφει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X.

Σύμφωνα με τη συμφωνία της Παρασκευής, η Κομισιόν θα επανεξετάζει την κατάσταση κάθε 12 μήνες, αφήνοντας τα κεφάλαια δεσμευμένα στο έδαφος της ΕΕ έως ότου κρίνει ότι δεν υφίστανται πλέον οι εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την κίνηση αυτή, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η Ουγγαρία χαρακτήρισε την κίνηση για την κατάργηση της ομοφωνίας «ένα ατυχές προηγούμενο, το οποίο αποτελεί συμβολική και ουσιαστική μετατόπιση από τη νομική τάξη της ΕΕ που βασίζεται στη Συνθήκη προς ένα αχαρτογράφητο έδαφος».

Η παράταση του παγώματος των περιουσιακών στοιχείων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ενός βασικού προβλήματος για το Βέλγιο, το οποίο έχει καθυστερήσει το σχέδιο δανεισμού των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Το Βέλγιο, το οποίο φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear, έχει υποστηρίξει ότι θα μπορούσε να βρεθεί στην δύσκολη θέση να αποπληρώσει το δάνειο εάν τα χρήματα ξεπαγώσουν ξαφνικά και έχει ζητήσει εγγυήσεις από την ΕΕ και τα κράτη μέλη για να μετριάσει τον κίνδυνο.

Οι διαπραγματευτές της ΕΕ διαχώρισαν την παράταση από το μεγαλύτερο κέρδος της αξιοποίησης των κεφαλαίων για τη χορήγηση δανείων στην Ουκρανία, καθώς η συζήτηση αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι απεσταλμένοι της ΕΕ θα συναντηθούν το Σαββατοκύριακο αναζητώντας μια λύση, καθώς η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως τα κεφάλαια μέχρι τον Απρίλιο.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μηνύσει την Euroclear στη Μόσχα και απείλησε την ΕΕ με μια παγκόσμια εκστρατεία αντιποίνων εάν η Ένωση κάνει οποιαδήποτε χρήση των δεσμευμένων κεφαλαίων.