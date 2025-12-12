«Γονίδιο καρκίνου»: Ένα παιδί νεκρό στην Ελλάδα - Γιατί ήταν δύσκολο να εντοπιστεί

Τους λόγους που η πιθανότητα έγκαιρου εντοπισμού του «γονιδίου του καρκίνου» στο σπέρμα του Δανού δότη ήταν «σχεδόν μηδαμινή», εξήγησε ο καθηγητής Αιματολογίας – Ογκολογίας Αντώνης Καττάμης.

«Εκ των υστέρων μάθαμε ότι ο δότης έχει δώσει πολλαπλές φορές. Ο δότης δεν έχει το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει μία κατάσταση που λέγεται μωσαϊκό. Ολα τα κύτταρα στο σώμα μας υποτίθεται ότι έχουν το ίδιο γονιδιακό υλικό. Υπάρχουν κάποιες ειδικές καταστάσεις που κάποιες μόνο ειδικές σειρές έχουν μία μετάλλαξη ενώ ο δότης δεν τις φέρει. Ο δότης το είχε μόνο στο σπέρμα. Ο κίνδυνος που διατρέχει για να νοσήσει ήταν ο ίδιος με τον γενικό πληθυσμό», σχολίασε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Γεννητική προδιάθεση στον παιδικό καρκίνο

«Τα τελευταία 10 χρόνια καταλαβαίνουμε ότι ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας έχει μία αιτία. Και περίπου ένα στα δέκα παιδιά πια που εμφανίζουν καρκίνο σε παιδική ηλικία, ξέρουμε ότι έχουν κάποιο γονίδιο για την προδιάθεση. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 700 γονίδια. Αλλα είναι πιο ισχυρά, και άλλα όχι τόσο. Το πότε θα εκδηλωθεί ο καρκίνος δεν το γνωρίζουμε», επισήμανε ο καθηγητής.

Ο ίδιος τόνισε ότι στο πλαίσιο μελέτης, επιστήμονες στην Ελλάδα διαπίστωσαν ότι ένα παιδί έφερε το επίμαχο γονίδιο TP53 και ήταν η πρώτη φορά που βρισκόταν στη βάση δεδομένων των μεταλλάξεων. «Το ανακοινώσαμε και τότε ήρθαν από το Βέλγιο συνάδελφοι και μας είπαν ότι τη συγκεκριμένη μετάλλαξη την έχουν εντοπίσει και εκείνοι σε πολλά παιδιά».

Οπως εξήγησε, αυτό το γονίδιο συνιστά μία «πολύ σοβαρή κατάσταση» που δυστυχώς η πιθανότητα να αναπτύξει κάποιος καρκίνο είναι πάρα πολύ μεγάλη, αγγίζοντας το 90%. «Βέβαια κανένας δεν ξέρει εάν ο καρκίνος θα εκδηλωθεί στη νεανική, παιδική ή ενήλικη ζωή, στα 30, 40, 50. Ξέρουμε όμως ότι ο φορέας θα πάθει καρκίνο και πολλαπλούς καρκίνους», πρόσθεσε.

Κλείνοντας ξεκαθάρισε πως εκτιμάται ότι περίπου το 20% του σπέρματος του συγκεκριμένου δότη φέρει αυτή την επικίνδυνη μετάλλαξη. «Η πιθανότητα να είχε εντοπιστεί προ-εμφυτευτικά το πρόβλημα είναι μηδαμινή. Είναι ένα πολύ σπάνιο περιστατικό. Υπάρχουν πάνω από 6.000 κληρονομούμενα νοσήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τα παιδιά στην Ελλάδα είπε πως ένα ανήλικο έχει ήδη καταλήξει από καρκίνο, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε παρακολούθηση, ελπίζοντας ότι δεν θα αναπτύξουν κάποιου είδους καρκίνο.



