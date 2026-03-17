Θάνατος Άγγελου: Με σκυμμένο κεφάλι στα δικαστήρια μητέρα και πατριός

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε με αυτοκίνητο της αστυνομίας η 27χρονη μητέρα.

Όπως φαίνεται από τις εικόνες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr, οι αστυνομικοί με γρήγορες κινήσεις τον έβγαλαν από την κλούβα και τον έβαλαν στο Δικαστικό Μέγαρο όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο το 2025 όταν το άτυχο αγοράκι έφυγε από τη ζωή.

Με σκυμμένο το κεφάλι και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου ο πατρίος που κατηγορείται για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του 3χρονου Άγγελου.

Τα βασανιστήρια

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr τα βασανιστήρια που βίωσε το 3χρονο παιδί αποτυπώνονται στη δικογραφία που συντάχθηκε για τη μέχρι θανάτου κακοποίηση του από τους δύο ανθρώπους που είχαν, υποτίθεται, την ευθύνη να τον προσέξουν και να τον μεγαλώσουν.

Ο 3χρονος Άγγελος είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Τελικά δεν ξύπνησε ποτέ και άφησε την τελευταία του πνοή δύο βδομάδες αργότερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αποδείκνυε τις μαρτυρικές στιγμές που ζούσε ο 3χρονος ενώ η μη αναστρέψιμη κατάστασή του φαίνεται να οφείλετε σε τραύματα που προήλθαν από γροθιά και έντονο ταρακούνημα, γνωστό και ως Σύνδρομο Ανατάραξης Μωρού.

Παράλληλα, ο Άγγελος έφερε μώλωπες σε όλο του το σώμα (και προγενέστερες) αλλά και καψίματα από τσιγάρο σε διάφορα σημεία του κορμιού του.



Σημειώνεται πως το 3χρονο αγοράκι, με τον θάνατό του έδωσε ελπίδα για ζωή σε δύο άλλους ανθρώπους σε Ελλάδα και Γερμανία.

Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δύο κατηγορούμενοι ενδιαφέρθηκαν μόνο ενώπιον του ανακριτή να ελαφρύνουν τη θέση τους ρίχνοντας ο ένας τις ευθύνες στον άλλον για την κακοποίησή του.

Η 26χρονη μητέρα ισχυρίστηκε πως τον γιο της χτυπούσε με το ξύλο της κούνιας ο σύντροφός της. Από την πλευρά του ο 44χρονος υποστήριξε ότι ποτέ δεν είχε χτυπήσει το αγοράκι.

Ήθελε, είπε, να καταγγείλει την 26χρονη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού για την κακοποίησή του, αλλά φοβόταν.