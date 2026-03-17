Το Ιράν προειδοποιεί τον Τραμπ για «νέο Βιετνάμ»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σαΐντ Χατιμπζαντέχ απείλησε με νέο Βιετνάμ τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Sky News, ο αναπληρωτής υπουργός υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είχε ένα σαφές μήνυμα για τον Ντόναλντ Τραμπ όταν τον ρώτησαν για την πιθανότητα να αναπτυχθούν Αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος: «Απλώς διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ».

Ο Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, μιλώντας από το γραφείο του στην Τεχεράνη, είπε ότι το Ιράν ήταν πρόθυμο να πολεμήσει όσο χρειάζεται και ότι η χώρα δεν επικεντρώνεται επί του παρόντος σε μια διπλωματική λύση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δεν απέκλειε τις διαπραγματεύσεις, αλλά ξεκαθάρισε ότι η Αμερική και οι σύμμαχοί της έπρεπε να υποβάλουν μια πρόταση που θα τερματίσει τη σύγκρουση μια για πάντα.

Οι Αμερικανοί στρατιώτες, είπε, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια μοίρα στο Ιράν: «Καταλαβαίνουν ότι αυτοί που τους έσυραν σε αυτόν τον πόλεμο μπορούν να τους σύρουν και αυτούς σε ένα τέλμα».

Η ανυπακοή του έρχεται μετά από δύο εβδομάδες καταστροφικής σύγκρουσης που έχει αφήσει σχεδόν 1.500 Ιρανούς νεκρούς στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και εκατομμύρια Ιρανούς εκτοπισμένους.

Έχει επίσης στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 1.000 μη Ιρανούς. Αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον 886 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στον Λίβανο, 30 στο Ιράκ, επτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έξι στο Κουβέιτ, 12 στο Ισραήλ, τέσσερις στη Συρία, δύο στο Ομάν, δύο στη Σαουδική Αραβία και δύο στο Μπαχρέιν.

Δεκατρείς Αμερικανοί στρατιώτες έχουν επίσης πεθάνει, καθώς και ένας Γάλλος στρατιώτης.

Ο Σαΐντ Χατιμπζαντέχ κατηγόρησε επίσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο.

«Θα πρέπει να το σκεφτούν δύο φορές όταν έχουν να κάνουν με το Ιράν και να μην λαμβάνουν συμβουλές από εκείνους που δεν γνωρίζουν το Ιράν, οι οποίοι ήθελαν για δεκαετίες να κερδίσουν έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν με Αμερικανούς φορολογούμενους και αίμα Αμερικανών στρατιωτών.

«Ο Νετανιάχου και το ισραηλινό καθεστώς έχουν τη δική τους ατζέντα να κάνουν αυτόν τον πόλεμο μια νίκη για αυτούς εις βάρος όλων».

Όσο για την υγεία του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών επέμεινε ότι ήταν «υγιής και υπεύθυνος» παρά το γεγονός ότι δεν έχει κάνει ακόμη δημόσια εμφάνιση.