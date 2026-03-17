Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εργάτης μετά από κατολίσθηση

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 53χρονος εργάτης στο Κλειστό Άρτας, έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε οδικό έργο.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το συμβάν έγινε σε σημείο πριν από την είσοδο του χωριού Κλειστό, στον Δήμο Νικολάου Σκουφά, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τον εργάτη και να τον εγκλωβίσει.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια της ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής και συνάδελφοι του 53χρονου επιχείρησαν να συνδράμουν στις προσπάθειες απεγκλωβισμού.

Νωρίτερα, στην ευρύτερη περιοχή είχε σημειωθεί σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει σύνδεση με την κατολίσθηση.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.