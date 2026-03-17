Σεισμός στην Ήπειρο: 53χρονος εγκλωβίστηκε κάτω από χώματα μετά από κατολίσθηση

Επιχείρηση απεγκλωβισμού 53χρονου βρίσκεται σε εξέλιξη στην Άρτα καθώς μετά τον σεισμό βρέθηκε κάτω από χώματα μετά από κατολίσθηση.

Το συμβάν σημειώθηκε μετά τον σεισμό των 4,1 Ρίχτερ που έγινε πριν από λίγη ώρα στην Αγ. Κυριακή Ιωαννίνων.

Δυνάμεις των Αρχών προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν

Σύμφωνα με το epiruspost, κατά τη διάρκεια εργασιών της Περιφέρειας για αποστραγγιστικό έργο, υποχώρησε η πλαγιά με αποτέλεσμα από την κατολίσθηση των χωμάτων να εγκλωβιστεί ένας 53χρονος ημεδαπός εργάτης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ και η αστυνομία