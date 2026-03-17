Μαθητές επιχειρηματίες με έμφαση στην αειφορία

Ομάδα μαθητών του Αρσακείου Λυκείου Πατρών παρουσιάζει μια καινοτόμα ιδέα που προωθεί την αειφορία και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του JA Greece δημιούργησαν το eBin+, έναν έξυπνο κάδο ανακύκλωσης που ενθαρρύνει τους μαθητές να ανακυκλώνουν πλαστικά μπουκάλια, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η λειτουργία του κάδου είναι απλή και διαδραστική. Οι μαθητές σκανάρουν την προσωπική τους κάρτα και στη συνέχεια τοποθετούν το πλαστικό μπουκάλι στον κάδο. Το σύστημα καταγράφει τη συμμετοχή τους και προσθέτει πόντους σε έναν πίνακα κατάταξης μεταξύ των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο, η ανακύκλωση μετατρέπεται σε μια καθημερινή συνήθεια που καλλιεργεί οικολογική συνείδηση και υπεύθυνη στάση απέναντι στους φυσικούς πόρους.

Παράλληλα, τα έσοδα που προκύπτουν από τη μεταπώληση των πλαστικών αξιοποιούνται για την επιβράβευση των μαθητών που συμμετέχουν πιο ενεργά. Έτσι, η διαδικασία της ανακύκλωσης συνδυάζει τη συνεργασία, τον υγιή ανταγωνισμό και τη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, προωθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Η μαθητική αυτή πρωτοβουλία αναμένεται να παρουσιαστεί στην εκπαιδευτική έκθεση στο The Mall Athens, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το project και να δουν πώς μια δημιουργική ιδέα μπορεί να εμπνεύσει τους νέους να συμβάλουν ενεργά σε ένα πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον.

Το πρόγραμμα eBin+ υλοποιήθηκε από τους μαθητές: Βασίλειο Άγγελο, Διαμαντοπούλου Ελένη, Κατσάμπα Γιώργο, Κυριακόπουλο Χαρίτωνα, Μωραΐτη Νικόλαο, Σπανό Παναγιώτη, Τζανή Φίλιππο-Ελευθέριο και Τζίνη Δημήτρη, με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών Ζώτου Χρήστου και Λάσκαρη Αλέξανδρου.