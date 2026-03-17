Καμπούλ: 400 νεκροί και 250 τραυματίες μετά την επίθεση του Πακιστάν

Για εκατοντάδες νεκρούς κάνει λόγο το Αφγανιστάν μετά τους βομβαρδισμούς που δέχτηκε από επίθεση του Πακιστάν.

Η κυβέρνηση του Αφγανιστάν καταγγέλλει πως σκοτώθηκαν εκατοντάδες άμαχοι σε κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών στην Καμπούλ από αεροπορική επίθεση του Πακιστάν.

Το Ισλαμαμπάντ από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι έπληξε «στρατιωτικούς και τρομοκρατικούς στόχους». Το βράδυ της Δευτέρας (16.03.2026) ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Καμπούλ, μετέδωσαν ανταποκριτές του AFP στην αφγανική πρωτεύουσα.

Μερικές ώρες πριν από τη γιορτή για το τέλος του Ραμαζανιού, οι πακιστανικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν σκηνές πανικού, με οικογένειες που έκαναν βόλτες λίγο πριν διακόψουν τη νηστεία να τρέχουν να βρουν κάλυψη, στα σπίτια τους ή σε υπόγεια.

«Το πακιστανικό καθεστώς για ακόμη μια φορά παραβίασε τον αφγανικό εναέριο χώρο και στοχοποίησε κέντρο απεξάρτησης στην Καμπούλ, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολυάριθμούς αμάχους, στην πλειονότητά τους τοξικομανείς που υποβάλλονταν σε θεραπεία», ανέφερε μέσω X ο αφγανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

«Καταδικάζουμε αυτό το έγκλημα και το χαρακτηρίζουμε απάνθρωπη πράξη που παραβιάζει κάθε ηθική αρχή», πρόσθεσε.