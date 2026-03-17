Με αυξήσεις 12% στους μισθούς η νέα κλαδική σύμβαση για 500.000 εργαζομένους σε εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες

Μετά από τον κλάδο των ζαχαρωδών και ο κλάδος του επισιτισμού, ο πολυπληθέστερος στην Ελλάδα μετά το εμπόριο, υπογράφει σήμερα - λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου - νέα κλαδική σύμβαση για τη διετία 2026-2027 με συνολικές αυξήσεις μισθών 12%.

Η σύμβαση θα υπογραφεί στα γραφεία της ΓΣΒΕΕ μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) που είναι η τριτοβάθμια εργοδοτική οργάνωση στον κλάδο του επισιτισμού με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού-Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) και της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ).

Σημειώνουμε ότι οι προηγούμενοι μισθοί εμφανίζονται χαμηλότεροι από τον κατώτατο καθώς η τελευταία συλλογική σύμβαση είχε υπογραφεί πριν από την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ.

Η νέα κλαδική σύμβαση στον επισιτισμό θα επεκταθεί σύντομα σε όλο τον κλάδο χωρίς να πρέπει να αποδειχτεί η εκπροσώπηση του 40% των εργοδοτών του κλάδου, όπως ορίζει ο νέος νόμος για τη διευκόλυνση της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων. Αρκεί να έχουν συνυπογράψει τριτοβάθμιες οργανώσεις: εν προκειμένω η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ όπως αναμένεται να συμβεί σήμερα.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας επισιτισμού τουρισμού Γιώργος Χότζογλου, τρία είναι τα σημαντικά σημεία της νέας συμφωνίας

1. Επεκτείνεται αυτόματα σε όλο τον κλάδο χωρίς το πρόσκομμα του 40%

2.Συνοδεύεται από τη μετενέργεια ακόμα και αν λήξει

3. Αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η 6η ημέρα εργασίας ως πρόσθετη απασχόληση και αμείβεται με προσαύξηση 10% επί του ημερομισθίου

Σύμφωνα με τον πίνακα μισθολογικών μεταβολών για τα καταστήματα επισιτισμού, οι αυξήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά ανά ειδικότητα.

Το ενδιαφέρον θα στραφεί, όπως είναι φυσικό, στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλος ο οποίος φέρεται αντιμέτωπος με κακούργημα καθώς σύμφωνα με πηγές της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεν είχε δηλώσει στο Πόθεν Έσχες εισοδήματα που φτάνουν τα 3,2 εκαυ. ευρώ.

Η σύμβαση στον κλάδο του επισιτισμού είναι σημαντική καθώς αφορά το πολυπληθέστερο κλάδο στην Ελλάδα, μετά το εμπόριο, δηλαδή 500.000 εργαζόμενους στα επισιτιστικά επαγγέλματα (εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, καφετέριες, κ.α)

Με βάση τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν εργοδότες και εργαζόμενοι, η διετής σύμβαση αφορά θα προβλέπει αυξήσεις 8% για το 2026 συν 4% για το 2027 στις αποδοχές όλων των ειδικοτήτων.

Ο εισαγωγικός μισθός των ανειδίκευτων εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού αυξάνεται για το 2026 κατά 70 ευρώ και από τα 864 ευρώ ανεβαίνει στα 950 ευρώ (αύξηση 8%), ενώ το 2027 θα αυξηθεί εκ νέου κατά 38 ευρώ (αύξηση 4%).

Τα ίδια ποσοστά αύξησης (8%+4%) ισχύουν και στις αποδοχές των εργαζομένων που ανήκουν σε ειδικότητες (μάγειροι, σεφ, κ.λπ) με υψηλότερες αποδοχές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο εισαγωγικός μισθός για τον αρχιμάγειρα θα είναι 1100 ευρώ από 1068, για τον μάγειρα Α στα 950, για τον μπουφετζή και τον λαντζέρη από 855 θα διαμορφωθεί στα 940 ενώ για τον μπάρμαν από 864 θα αυξηθεί στα 950 ευρώ.