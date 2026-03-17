Πολυχώρο πολιτισμού με αναφορά στο Καρναβάλι, προτείνει για την οικία Σώκαρη το «σπιράλ», μετά το «ναυάγιο» με το «Σπίτι του παιδιού»

Η πρόταση της δημοτικής παράταξης «σπιράλ» για την αξιοποίηση της οικίας Σώκαρη έρχεται στο προσκήνιο μετά το «ναυάγιο» της συμφωνίας για τη δημιουργία του «Σπιτιού του Παιδιού», στην Πάτρα.

Όπως επισημαίνει, στο thebest.gr ο επικεφαλής της παράταξης, Πέτρος Ψωμάς, το ιστορικό ακίνητο θα μπορούσε να αποκτήσει έναν σαφή πολιτιστικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα, με αναφορά τόσο στον δημιουργό του όσο και στο Πατρινό Καρναβάλι.

Σύμφωνα με την πρόταση, η οικία Σώκαρη, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Παπαφλέσσα, «είναι ένα σημείο με έντονο συμβολισμό για την πόλη, καθώς αποτελεί αφετηρία της καρναβαλικής παρέλασης, θα μπορούσε να μετατραπεί σε έναν πολυχώρο πολιτισμού. Η αξιοποίησή της θα συνδέεται με τις τέχνες, την τοπική δημιουργία και την καρναβαλική παράδοση, αναδεικνύοντας παράλληλα την προσωπικότητα του ζωγράφου Σπύρου Σώκαρη» επισημαίνει ο κ. Ψωμάς,

Παράλληλα, από την πλευρά του "σπιράλ" διευκρινίζεται ότι δεν υπήρξε αντίρρηση ως προς τη δημιουργία του «Σπιτιού του Παιδιού», μιας δομής ιδιαίτερα σημαντικής για τη φιλοξενία κακοποιημένων παιδιών. Ωστόσο, μετά την ακύρωση της σχετικής συμφωνίας μεταξύ της δημοτικής αρχής της Πάτρας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η παράταξη θεωρεί πως απαιτείται άμεσος επανασχεδιασμός για την αξιοποίηση του ακινήτου.

Το θέμα αναμένεται να τεθεί και επισήμως στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη, όπου το «σπιράλ» θα καταθέσει σχετική ερώτηση προς τον δήμαρχο, ζητώντας διευκρινίσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην ακύρωση της συμφωνίας. Επιπλέον, θα ζητηθεί ενημέρωση για τις προθέσεις της δημοτικής αρχής σχετικά με το μέλλον της οικίας, αλλά και για ενδεχόμενες αλλαγές στους όρους χρήσης του κτιρίου, δεδομένων των δεσμεύσεων που το συνοδεύουν.

«Υπενθυμίζεται ότι το ισόγειο του ακινήτου αποτελεί δωρεά της οικογένειας του καλλιτέχνη, ενώ ο πρώτος όροφος έχει αγοραστεί, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον ζητήματα ως προς τη διαχείριση και τη χρήση του. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το ακίνητο θα αξιοποιηθεί απευθείας από τον Δήμο ή μέσω κληροδοτήματος» αναφέρει ο επικεφαλής του «σπιράλ».

Τέλος, η παράταξη προαναγγέλλει την κατάθεση μιας ευρύτερης, ολοκληρωμένης πρότασης για τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας, επισημαίνοντας ότι στην Πάτρα υπάρχουν πολλά αναξιοποίητα ακίνητα που θα μπορούσαν να αποκτήσουν λειτουργικό και αναπτυξιακό ρόλο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.