Αλλάζει από σήμερα ο καιρός- Ποιο είναι το τριήμερο με την πιο ψυχρή φάση - «Θα επηρεαστεί και η 25η Μαρτίου»

«Μας τα χαλάει από σήμερα σιγά σιγά ο καιρός για να οδηγηθούμε σε μια περίοδο με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επηρεάσουν και την 25η Μαρτίου» επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Αλλάζει από σήμερα ο καιρός και γίνεται διάλλειμα από τις ηλιόλουστες μέρες του προηγούμενου διαστήματος.

Στην Αθήνα, το δεκαήμερο ξεκινά με σχετικά ήπιο καιρό και μέγιστες κοντά στους 16 βαθμούς, όμως από τα μέσα της εβδομάδας παρατηρείται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η πιο ψυχρή φάση φαίνεται από την Πέμπτη έως το Σάββατο, με μέγιστες 13-14 βαθμούς και ελάχιστες που υποχωρούν έως τους 10-11 βαθμούς ( πιθανόν και παρακάτω), ενώ παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές. Στη συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά, με λίγα φαινόμενα και περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Προς το τέλος του διαστήματος η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά, φτάνοντας τους 17-18 βαθμούς, χωρίς όμως να λείπουν κάποιες παροδικές νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα».

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει πως η πιο ψυχρή φάση φαίνεται από την Πέμπτη έως το Σάββατο, με μέγιστες 13-14 βαθμούς και ελάχιστες που υποχωρούν έως τους 10-11 βαθμούς.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 17-03-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 τοπικά στο Ιόνιο το πρωί 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.