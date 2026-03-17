Νέα προθεσμία έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Νέα προθεσμία ζήτησε κι έλαβε από την 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.
Ο 23χρονος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, οδηγήθηκε το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Οι συνήγοροί του ζήτησαν τη χορήγηση νέας προθεσμίας, αίτημα που έγινε δεκτό (είχε προηγηθεί η πρώτη προθεσμία το περασμένο Σάββατο).
Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι.
Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί κι ο 19χρονος που βρισκόταν στο φονικό επεισόδιο μαζί με το 20χρονο θύμα κι ένα ακόμη άτομο. Τόσο ο 19χρονος που κρατείται όσο και το δεύτερο πρόσωπο (αναζητείται από τις Αρχές) κατηγορούνται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.
Ακόμη και στο 1,999 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη στην Πάτρα - Δείτε αναλυτικά τις τιμές για αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης - ΦΩΤΟ
Άνοιξε η Μονάδα Φροντίδας για το Παιδί στο ΠΓΝΠ- «Είναι σημαντική για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα», λέει ο Γαβριήλ Δημητρίου
Στη φυλακή ο αστυνομικός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο έξω από την Βουλή
