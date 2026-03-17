Παραίτηση-«μαχαιριά» στην καρδιά για τον Τραμπ: Ο επικεφαλής του Κέντρου Αντιτρομοκρατίας τον άφησε λόγω Ιράν

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζόζεφ Κεντ, δηλώνοντας ότι ότι «δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση να στηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν».

Συγκεκριμένα, ο Τζόζεφ Κεντ που είχε επιλεχθεί για τη θέση από τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Ιούλιο, ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο στην επιστολή παραίτησής του, ανέφερε: «Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του».

Παράλληλα πρόσθεσε: «Στηρίζω τις αξίες και τις εξωτερικές πολιτικές για τις οποίες κάνατε εκστρατεία το 2016, το 2020 και το 2024 και τις οποίες εφαρμόσατε κατά την πρώτη σας θητεία».

«Μέχρι τον Ιούνιο του 2025 κατανοούσατε ότι οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή ήταν μια παγίδα που κόστισε στην Αμερική τις πολύτιμες ζωές των πατριωτών μας και αποδυνάμωσε τον πλούτο και την ευημερία του έθνους», σημείωσε.

«Ως βετεράνος που υπηρέτησα σε 11 αποστολές μάχης και ως σύζυγος που έχασε τη γυναίκα του, τη Σάνον, σε έναν πόλεμο που κατασκευάστηκε από το Ισραήλ, δεν μπορώ να στηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς για να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον του αμερικανικού λαού ούτε δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές», κατέληξε.