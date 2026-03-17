Τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας - Εξετράπη βυτιοφόρο

Βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας του στη Αθηνών-Λαμίας και προσέκρουσε στο αριστερό στηθαίο.
Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (17/03) στην ΕΟ Αθηνών – Λαμίας, όταν βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο αριστερό στηθαίο, όπου και ακινητοποιήθηκε.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος των Οινοφύτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.
Σημειώνεται πως το βυτιοφόρο ήταν άδειο, εξ ου και δεν υπάρχει κίνδυνος.
Η μεσαία και η δεξιά λωρίδα λειτουργούν κανονικά, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κυκλοφοριακά προβλήματα.
«Λίφτινγκ» σε Ζαβλάνι και Ανθούπολη- Τι αλλάζει
Ναύπλιο: Νεκρός 46χρονος από τσίμπημα μέλισσας
Στη φυλακή ο αστυνομικός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο έξω από την Βουλή
