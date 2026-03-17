Τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας - Εξετράπη βυτιοφόρο

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (17/03) στην ΕΟ Αθηνών – Λαμίας, όταν βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στο αριστερό στηθαίο, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος των Οινοφύτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Σημειώνεται πως το βυτιοφόρο ήταν άδειο, εξ ου και δεν υπάρχει κίνδυνος.

Η μεσαία και η δεξιά λωρίδα λειτουργούν κανονικά, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα κυκλοφοριακά προβλήματα.







