Ποια ήταν η σύζυγος του Τζο Κεντ, Σάνον: Η κομάντο που σκοτώθηκε σε επίθεση αυτοκτονίας στη Συρία

Μία από τις ελάχιστες γυναίκες που υπηρετούσαν στο πλευρό Ειδικών Δυνάμεων στην πρώτη γραμμή των μετώπων στη Μέση Ανατολή

Σε μία προσωπική τραγωδία φαίνεται ότι έχει τις ρίζες της η παραίτηση του Τζο Κεντ, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει εκφράζοντας τη διαφωνία του για τον πόλεμο στο Ιράν. «Δεν μπορώ να υποστηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν αποφέρει κανένα όφελος στον αμερικανικό λαό ούτε δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές», έγραψε μεταξύ άλλων ο Κεντ. Πίσω από την αγωνία του υπάρχει και ο χαμός της συζύγου του, με την οποία είχαν δύο γιους. Το 2019 η Σάνον Κεντ σκοτώθηκε σε επίθεση αυτοκτονίας του ISIS στο Μαντζίμπ της βόρειας Συρίας. Έχασαν τη ζωή τους, εκτός από την Κεντ, άλλοι τρεις Αμερικανοί και περί τους 15 Κούρδους στρατιώτες και πολίτες. Ήταν τεχνικός κρυπτογραφήσεων που υπηρετούσε στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. Μια δυναμική γυναίκα με αξιοσημείωτη πορεία σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, η οποία βρέθηκε στη Συρία σε μία από τις πολλές αποστολές της στο εξωτερικό.

Ποια ήταν η Σάνον Κεντ

Πολύγλωσση και καταρτισμένη, η Κεντ είχε γεννηθεί το 1983 στη Νέα Υόρκη και κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό το 2003. Ο πατέρας της, αστυνομικός, και ο θείος της, πυροσβέστης, συμμετείχαν στις πρώτες επιχειρήσεις διάσωσης κατά την 11η Σεπτεμβρίου, γεγονός που ώθησε την Κεντ να καταταγεί στο στρατό, παράλληλα με τον αδελφό της που υπηρετούσε στους Πεζοναύτες. Καθώς μιλούσε άπταιστα επτά γλώσσες -μεταξύ τους ισπανικά, γαλλικά, πορτογαλικά και αραβικά- προχώρησε γρήγορα στην καριέρα της ως κρυπτολόγος στο Φορτ Μιντ του Μέριλαντ. Στο Ιράκ, μαζί με ομάδες του ιρακινού στρατού, εργάστηκε για τον εντοπισμό μαχητών, δραστηριότητα εξαιρετικά επικίνδυνη, με ελάχιστη κάλυψη και -ως σήμερα- άκρως απόρρητη.

Δύο χρόνια αργότερα, αποσπάστηκε στο Αφγανιστάν για να βοηθήσει μια ομάδα της SEAL, της επίλεκτης ομάδα ειδικών δυνάμεων του Ναυτικού. Ήταν μια από τις λίγες γυναίκες της μονάδας. Γνωρίστηκε με τον Κεντ κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιλογής για την Intelligence Support Activity, μιας ομάδας που επικουρεί στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων και παντρεύτηκαν το 2014 και απέκτησαν δύο παιδιά. Ανάμεσα στις δύο εγκυμοσύνες διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδή, σε αρχικό στάδιο, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση. Τον Νοέμβριο του 2018 αποσπάστηκε στη Συρία, ως κρυπτολόγος του Ναυτικού. Εκεί, στις 19 Ιανουαρίου 2019 βρήκε τραγικό θάνατο στο Μανμπίτζ. Οι γιοι τους ήταν 3 ετών και 18 μηνών. Μετά τον θάνατό της η Σάνον Κεντ προήχθη και τιμήθηκε με παράσημα. Τα επόμενα χρόνια ο Κεντ μιλούσε πολύ για τη σύζυγό του. Έδινε συνεντεύξεις για την επίπτωση του που είχε ο θάνατός της, αλλά και για τις εμπειρίες του στα μέτωπα των μαχών – εξάλλου ήταν και ο ίδιος 20 χρόνια μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων με 11 αποστολές στα μέτωπα. Έγραψε ακόμη και ένα βιβλίο για τη ζωή της, με τίτλο «Στείλε μου: Η αληθινή ιστορία μιας μητέρας στον πόλεμο». Ο Κεντ παντρεύτηκε ξανά το 2023 με την καλλιτέχνη -και επίσης βετεράνο του Στρατού- Χέδερ Κάιζερ. Από το 2024 και αφού πλέον είχε αφήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις, έριξε το βάρος στα εθνικά θέματα. Σε δηλώσεις του είπε πως τον ώθησε να θέσει υποψηφιότητα η διαφωνία του σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19, οι ταραχές της πανδημικής περιόδου στο Πόρτλαντ και η οργή του εναντίον ορισμένων Ρεπουμπλικάνων βουλευτών που είχαν ψηφίσει υπέρ της παραπομπής του Τραμπ σε δίκη κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.