Λαμία: «Έχει ξεκληριστεί μια οικογένεια, έχω τρία παιδιά μόνος μου»

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος 27χρονης γυναίκας σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15 Μαρτίου, σε παράδρομο λίγο πριν από τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Λαμίας.

Η 27χρονη Αργυρώ, μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, τραυματίστηκε θανάσιμα ύστερα από μετωπική σύγκρουση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε η 27χρονη συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν ένας ηλικιωμένος άνδρας, άνω των 75 ετών, και ο γιος του, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης και οι μαρτυρίες

Ο σύζυγος της 27χρονης, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τις στιγμές της τραγωδίας και κατηγόρησε τον οδηγό του άλλου οχήματος ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. «Όταν είχε μπει στον κυκλικό κόμβο η σύζυγος και έκανε δεξιά για τον παράδρομο δηλαδή. Αυτή είχε πολύ χαμηλή ταχύτητα, γιατί αναγκαστικά μόλις μπαίνεις στον κόμβο πας πολύ σιγά. Ο άλλος που ερχόταν από Ανθήλη ήταν γκαζωμένος. Πήγαινε πολύ γρήγορα. 78 ετών, δεν ξέρω κάπου εκεί είναι αυτός ο άνθρωπος και είχε και συνοδηγό τον γιο του. Χτύπησε τη σύζυγό μου και έφτασε απέναντι, μέσα στα χόρτα. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση».

Η επόμενη ημέρα για την οικογένεια

Την ίδια ώρα, ο ίδιος καλείται να διαχειριστεί την απώλεια και τη νέα καθημερινότητα με τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 3, 5 και 7 ετών. «Το μυαλό μου είναι θολό τελείως. Δεν μπορώ να συνέλθω με τίποτα. Έχει ξεκληριστεί μια οικογένεια. Έχω τρία παιδιά μόνος μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Ευτυχώς έχω και τη μάνα μου. Βρήκα τα πάνω μου και με βοηθάει. Έχει έρθει. Δόξα τω Θεώ δηλαδή, έχω κάποιους ανθρώπους δίπλα μου, τώρα, αυτή τη στιγμή, που έχω μια “άλφα” βοήθεια, ας πούμε. Αλλά χωρίς τη σύζυγο τι θα κάνω; Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτή. Φαλίρισε την οικογένεια», ανέφερε.