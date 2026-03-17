Σούδα: Δείτε τις φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του Πολωνού κατηγορούμενου για κατασκοπεία

H δράση του 58χρονου Πολωνού που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα καταδεικνύεται μέσα από φωτογραφικά ντοκουμέντα που βρέθηκαν στην κατοχή και τα οποία έχουν αποτυπώσει θέσεις και κινήσεις πολεμικών πλοίων και αεροπλάνων στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Τις φωτογραφίες και τα βίντεο έφερε στο προσκήνιο ο ΣΚΑΪ, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι συνοδεύονταν από κείμενα με περιγραφές.

Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι τις φωτογραφίες τις έστελνε σε τουλάχιστον 10 παραλήπτες, κάτοχοι όλοι συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας Πολωνίας.

Διά στόματος της συνηγόρου υπεράσπισης, Μαρίας Βόλτση, ο 58χρονος εξακολουθεί να αρνείται το κατηγορητήριο υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στο Μαράθι «για διακοπές». «Ο εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως βρίσκεται στα Χανιά -τα οποία αγαπάει πολύ- και έρχεται τα τελευταία χρόνια για διακοπές», ανέφερε.

«Το έχει μοιραστεί με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα σε ιδιωτικές συνομιλίες», είπε η δικηγόρος κ. Βόλτση, ισχυριζόμενη πως υπήρχε ενδιαφέρον επειδή είναι ένα θέαμα «που δεν αντικρίζουν συχνά στη χώρα από την οποία κατάγονται».

Ο Πολωνός φωτογράφιζε συστηματικά, ακόμα και εν κινήσει, μαχητικά και υποβρύχια στον κόλπο της Σούδας.

Ο 58χρονος επισκέπτεται συστηματικά τα Χανιά από το 2024 και, σύμφωνα με μαρτυρίες, διανυκτερεύει σε λευκό βαν με πολωνικές πινακίδες, το οποίο σταθμεύει στην παραλία Μαράθι. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν κιάλια, συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων, μια συσκευή tablet, ένας φορητός υπολογιστής, κάρτες SIM και χειρόγραφες σημειώσεις.