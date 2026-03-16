Κρήτη: Προφυλακιστέος ο Πολωνός για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 58χρονος Πολωνός ο οποίος συνελήφθη στη Σούδα Χανίων με την κατηγορία της κατασκοπείας, το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισής του, Μαρία Βόλτση, ο 58χρονος αρνήθηκε την κατηγορία περί κατασκοπείας, υποστηρίζοντας ότι στο Μαράθι βρισκόταν για διακοπές.

«Ο εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει πως βρίσκεται στα Χανιά -τα οποία αγαπάει πολύ- και έρχεται τα τελευταία χρόνια για διακοπές» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος του 58χρονου Πολωνού, η οποία τόνισε ότι στην απολογία του δεν αρνήθηκε ότι είναι δικό του το φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε, ωστόσο αυτό -όπως εξήγησε- δεν το έχει χρησιμοποιήσει δημόσια.

«Το έχει μοιραστεί με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα σε ιδιωτικές συνομιλίες» είπε η κ. Βόλτση, συμπληρώνοντας ότι υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον για τις φωτογραφίες, καθώς γενικότερα τους άρεσε να φωτογραφίζουν αεροπλάνα, καθώς είναι κάτι «που δεν αντικρίζουν συχνά στη χώρα από την οποία κατάγονται» ανέφερε χαρακτηριστικά η συνήγορος υπεράσπισής του.