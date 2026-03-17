Πάτρα: Τραυματισμός δικυκλιστή μετά από σύγκρουση με ΙΧ στο Νέο Δρόμο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Νέο Δρόμο, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός δικυκλιστή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ όχημα συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τον αναβάτη της μηχανής να εκτινάσσεται και να τραυματίζεται σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση.