Συγκλόνισε o αστυνομικός στη δίκη για τον 3χρονο Άγγελο- «Δεν με ρώτησε για το παιδί της, αλλά αν έφαγαν τα σκυλιά»

Διεκόπη για τις 12 Μαΐου η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για τον θάνατο του 3χρονου Αγγελου.

Kαι οι τρεις κατηγορούμενοι – η 27χρονη μητέρα, ο 45χρονος τότε σύντροφός της και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού –αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Στο στάδιο των αυτοτελών ισχυρισμών, πριν ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων, οι συνήγοροι υπεράσπισης παρουσίασαν τις βασικές γραμμές της υπερασπιστικής τους στρατηγικής.

Η συνήγορος της 27χρονης μητέρας ανέφερε ότι η εντολέας της έχει δείκτη νοημοσύνης κάτω από 63, υποστηρίζοντας ότι το στοιχείο αυτό σχετίζεται με μειωμένο καταλογισμό για τις πράξεις που της αποδίδονται.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του 45χρονου συντρόφου, Βασίλης Νουλέζας, αμφισβήτησε τα ιατροδικαστικά ευρήματα, δηλώνοντας ότι δεν εμπιστεύεται την αξιολόγηση που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Όπως τόνισε, είναι απαραίτητη η παρουσία της ιατροδικαστή στο ακροατήριο, προκειμένου να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τα τραύματα που έφερε το παιδί.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι τα ευρήματα της νεκροτομής, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν αποδεικνύουν ότι ο πελάτης του χρησιμοποίησε κάποιο αντικείμενο για να προκαλέσει τις κακώσεις. Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια της δίκης θα αποδειχθεί ότι ο κατηγορούμενος δεν χτύπησε ούτε έβλαψε το παιδί.

Ο συνήγορος του βιολογικού πατέρα, Δημήτρης Καπόγιαννος, υποστήριξε ότι ο εντολέας του έχει αδικηθεί από τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο πελάτης μου είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος που δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα παιδί», προσθέτοντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες και στοιχεία που δείχνουν ότι φρόντιζε τον μικρό Άγγελο.

Μάλιστα παρουσίασε και φωτογραφίες από στιγμές οικειότητας και αγάπης ανάμεσα στον σύντροφο της μητέρας και το παιδί, προκειμένου να ενισχύσει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης.

Ο ίδιος τόνισε ακόμη ότι ο βιολογικός πατέρας δεν είχε επαφή με το παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που – σύμφωνα με την υπεράσπιση – καθιστά αδύνατη την εμπλοκή του σε πράξεις κακοποίησης στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Συγκλόνισε ο αστυνομικός – Η μητέρα ουδέποτε ρώτησε για την κατάσταση υγείας του παιδιού

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση αστυνομικού που κλήθηκε στο νοσοκομείο όταν μεταφέρθηκε ο 3χρονος Άγγελος σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, οι γιατροί από την πρώτη στιγμή ενημέρωσαν τις αρχές ότι υπήρχε υποψία κακοποίησης, καθώς το παιδί είχε μεταφερθεί σε κωματώδη κατάσταση και έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, την κοιλιά και σε ολόκληρο το σώμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μητέρα αρχικά ισχυρίστηκε ότι όταν έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ, το παιδί ήταν καλά και πως όταν επέστρεψε το βρήκε σε αυτή την κατάσταση. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός, η 27χρονη βρισκόταν σε ήρεμη κατάσταση, ενώ του είπε ότι η ίδια φώναξε τη γειτόνισσα, η οποία κάλεσε το ασθενοφόρο.

Κατά τη μεταφορά της στο Αστυνομικό Μέγαρο, η γυναίκα φέρεται να άλλαξε τα λεγόμενά της και να ανέφερε ότι ο σύντροφός της ήταν εκείνος που χτυπούσε το παιδί.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός η μητέρα ήταν πολύ ήρεμη και οι απαντήσεις της ήταν μονολεκτικές ενώ τόνισε πως ουδέποτε ρώτησε για την κατάσταση υγείας του παιδιού.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αστυνομικός κατέθεσε ότι κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι εντοπίστηκε ένα γκλομπ κρυμμένο μέσα στον καναπέ. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο ξύλινα κομμάτια από βρεφική κούνια, τα οποία – σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η μητέρα – χρησιμοποιούνταν για να δέχεται χτυπήματα το παιδί. Το ένα από τα αντικείμενα βρέθηκε μέσα στο σπίτι και το δεύτερο εκτός της οικίας.

Στον χώρο υπήρχαν επίσης δύο σκυλιά, γεγονός που ο αστυνομικός ανέφερε στην κατάθεσή του επισημαίνοντας ένα περιστατικό που, όπως είπε, του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: «Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά!».