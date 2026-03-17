Εαρινή Ισημερία την Παρασκευή: Πείραμα για την επαλήθευση της σφαιρικότητας της Γης

Την Παρασκευή, ημέρα της Εαρινής Ισημερίας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, ναυτικοί και επιστήμονες θα ακολουθήσουν τη συλλογιστική του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού και αστρονόμου Ερατοσθένη.

Οι προσκεκλημένοι θα επαληθεύσουν, πειραματικά, τη σφαιρικότητα της γης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Ιδρύματος Ευγενίδου, την δράση μπορούν να παρακολουθήσουν, ζωντανά, τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πλοία του ελληνικού εμπορικού ναυτικού, καθώς και σχολεία της ελληνικής ομογένειας και να πραγματοποιούν ταυτόχρονες μετρήσεις σκιάς σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη.

Η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά στην ιστοσελίδα του πειράματος: geoxperiment.gr ΕΔΩ

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του πειράματος, μαθητές, εκπαιδευτικοί και ναυτικοί θα πραγματοποιήσουν ταυτόχρονες μετρήσεις του μήκους της σκιάς μιας κατακόρυφης ράβδου συγκεκριμένου ύψους σε διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη.

Τα δεδομένα θα αποστέλλονται σε κέντρο ελέγχου που θα λειτουργήσει στο Ίδρυμα Ευγενίδου, όπου θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν από τους επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επιτρέποντας την εμπειρική τεκμηρίωση της σφαιρικότητας της Γης ακολουθώντας τη λογική του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει τους μαθητές σε άμεση επαφή με την πειραματική επιστημονική μεθοδολογία, να ενισχύσει την κριτική σκέψη και την κατανόηση των φυσικών φαινομένων, αλλά και να καλλιεργήσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων, κοινωφελών ιδρυμάτων, ερευνητικών φορέων, της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της διασποράς και της ελληνόκτητης ναυτιλίας.

Το διεθνές εκπαιδευτικό πείραμα «Sea the Curve: Το Πείραμα της Γεώσφαιρας» διοργανώνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

