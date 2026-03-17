Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι προληπτικές εξετάσεις στην Κοινότητα του Μικρού Ποντιά Καλαβρύτων

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των κατοίκων στη δράση προληπτικής ιατρικής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στην Κοινότητα του Μικρού Ποντιά Καλαβρύτων.

Η παρουσία των κατοίκων του Μικρού και του Μεγάλου Ποντιά, Καρούσι, Λομποκάς, Γεωργεϊκα Κοινότητος Μικρού Ποντιά Δήμου Καλαβρύτων, απέδειξε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν είναι απλώς χρήσιμες, αλλά απαραίτητες για την επιβίωση και την ποιότητα ζωής στα χωριά μας, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟμΥ) του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την 6η ΥΠΕ, και την υποστήριξη του Δήμου Καλαβρύτων, πρόσφεραν στους πολίτες μας δωρεάν κλινικές εξετάσεις (χοληστερόλη, γλυκόζη, πίεση κ.α.), εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση και, το κυριότερο, ιατρική φροντίδα κατ’ οίκον για τους ηλικιωμένους μας που αδυνατούν να μετακινηθούν. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η δική μας, όπου η πρόσβαση σε κεντρικές δομές υγείας είναι δύσκολη λόγω απόστασης, η μεταφορά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην «πόρτα» του πολίτη δεν είναι απλώς παροχή υπηρεσίας, αλλά πράξη σεβασμού και ανθρωπιάς.

Ως Πρόεδρος της Κοινότητας, ο κ. Παναγιώτης Φραντζής θέλει να ευχαριστήσει προσωπικά κάθε έναν από όσους αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια.

Ιδιαίτερη μνεία και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλουμε στο επιστημονικό προσωπικό που υλοποίησε τη δράση. Η ευγένεια, ο επαγγελματισμός και η ανθρώπινη προσέγγιση της ιατρού του ΑΟΜ Καλαβρύτων, κας Παπαδοπούλου Ουρανίας, καθώς και των νοσηλευτριών των ΚΟμΥ ΕΟΔΥ, κ.κ. Καλαμαρά Μαριέτας, Χριστοδουλάτου Αγλαΐας και Σπυροπούλου Μαρία, κέρδισαν την εμπιστοσύνη όλων μας και απέδειξαν το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και η απόσταση από τα αστικά κέντρα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση σε αυτήν.

Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη: Το έργο αυτό δεν σταματά εδώ. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να στηρίζουμε ανάλογες δράσεις, ώστε η πρόληψη να γίνει θεσμός για την περιοχή μας. Στόχος είναι οι κάτοικοι των απομακρυσμένων χωριών των Καλαβρύτων να νιώθουν την Πολιτεία δίπλα τους, έμπρακτα και καθημερινά. Συνεχίζουμε μαζί, με υγεία και φροντίδα για τον τόπο μας, αναφέρει η ανακοίνωση που εστάλη από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μικρού Ποντιά, Παναγιώτη Φραντζή.