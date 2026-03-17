Μέση Ανατολή: Τραμπ «Δεν θέλουμε βοήθεια από καμία χώρα για να ελέγξουμε τα Στενά του Ορμούζ»

Συνεχίζεται για 18η μέρα η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να χτυπά Ιράν και Λίβανο και την Ισλαμική Δημοκρατία να πλήττει τις χώρες του Κόλπου. Ευρωπαϊκό «όχι» σε Τραμπ για ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στα Στενά του Ορμούζ.

17:22

Τραμπ: Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θέλουν να εμπλακούν - «Δεν τους χρειαζόμαστε πλέον»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ «δεν χρειάζονται πλέον» ούτε επιθυμούν τη συνδρομή των χωρών του ΝΑΤΟ. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν χρειάζονται πλέον τη στήριξη της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας ή της Νότιας Κορέας.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους "συμμάχους" μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στη στρατιωτική μας επιχείρηση κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αυτό παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χώρα συμφωνούσε έντονα με όσα κάνουμε και ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, να του επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν με εκπλήσσει η στάση τους, ωστόσο, γιατί πάντοτε θεωρούσα το ΝΑΤΟ, όπου δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να προστατεύουμε αυτές τις ίδιες χώρες, ως έναν μονόδρομο - εμείς θα τους προστατεύουμε, αλλά εκείνοι δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα σε ώρα ανάγκης.

Ευτυχώς, έχουμε συντρίψει τον στρατό του Ιράν - το ναυτικό τους έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, η αντιαεροπορική άμυνα και τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί και, ίσως το πιο σημαντικό, οι ηγέτες τους, σχεδόν σε κάθε επίπεδο, δεν υπάρχουν πλέον, ώστε να μην μπορούν ποτέ ξανά να απειλήσουν εμάς, τους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον κόσμο!

Λόγω αυτής της στρατιωτικής επιτυχίας, δεν «χρειαζόμαστε» πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ - ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ! Το ίδιο ισχύει για την Ιαπωνία, την Αυστραλία ή τη Νότια Κορέα.

Μιλώντας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

17:13

Η SAS ακυρώνει πτήσεις λόγω απότομης αύξησης στο κόστος καυσίμων

Η σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία SAS ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε βραχυπρόθεσμες ακυρώσεις πτήσεων, επικαλούμενη την «απότομη και ξαφνική αύξηση των τιμών καυσίμων». Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία είχε ήδη προχωρήσει σε προσωρινές αυξήσεις τιμών, καθώς το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών αυξήθηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν και του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, που οδήγησαν σε άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου.



16:41

Μακρόν: Η αποστολή «Aspides» δεν πρέπει να επεκταθεί - Ετοιμη η Γαλλία για ρόλο στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος των εχθροπραξιών

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η ναυτική αποστολή «Aspides» δεν θα πρέπει να επεκταθεί σε άλλες περιοχές. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οποιοσδήποτε ρόλος στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να εξεταστεί μόνο εφόσον υπάρξει τερματισμός των εχθροπραξιών. Οπως ανέφερε, μετά τη διακοπή των επιθέσεων, η Γαλλία είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη για τη δημιουργία συστήματος συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Τόνισε δε ότι οποιαδήποτε αποστολή στα Στενά θα απαιτούσε συντονισμό με το Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα πρέπει να είναι διακριτή και ανεξάρτητη από την εν εξελίξει στρατιωτική σύγκρουση.



16:13

Ισραηλινός στρατός: Η Χεζμπολάχ «έχει εντείνει τις προετοιμασίες» για μαζικά πυραυλικά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ έχει «επεκτείνει τις προετοιμασίες» της για την εκτόξευση μαζικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ μέσα στις επόμενες ώρες.

16:12

Γερμανός αξιωματούχος: Η σύνοδος της Ε.Ε. θα εξετάσει τις υψηλές τιμές ενέργειας

Η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα ασχοληθεί με το ζήτημα των υψηλών τιμών ενέργειας, δήλωσε Γερμανός κυβερνητικός αξιωματούχος, εκφράζοντας παράλληλα σκεπτικισμό απέναντι στην επιβολή πλαφόν και σε παρεμβάσεις στην αγορά.

16:11

16:05

Παραίτηση με αιχμές για τον πόλεμο στο Ιράν: «Δεν μπορώ να τον στηρίξω»

Ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την παραίτησή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι «δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση να στηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν».

Ο Τζόζεφ Κεντ είχε εγκριθεί από τη Γερουσία για τη θέση τον περασμένο Ιούλιο, ως επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο στην επιστολή παραίτησής του, ανέφερε: «Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του».

Παράλληλα πρόσθεσε: «Στηρίζω τις αξίες και την εξωτερική πολιτική, για τις οποίες κάνατε εκστρατεία το 2016, το 2020 και το 2024 και τις οποίες εφαρμόσατε κατά την πρώτη σας θητεία».

«Μέχρι τον Ιούνιο του 2025 κατανοούσατε ότι οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή ήταν μια παγίδα που κόστισε στην Αμερική τις πολύτιμες ζωές των πατριωτών μας και αποδυνάμωσε τον πλούτο και την ευημερία του έθνους», σημείωσε.

«Ως βετεράνος που υπηρέτησα σε 11 αποστολές μάχης και ως σύζυγος που έχασε τη γυναίκα του, τη Σάνον, σε έναν πόλεμο που κατασκευάστηκε από το Ισραήλ, δεν μπορώ να στηρίξω την αποστολή της επόμενης γενιάς για να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον του αμερικανικού λαού ούτε δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές», κατέληξε.

15.50

NBC: Ο Τραμπ έχει στα χέρια του δομημένες «διαδρομές εξόδου» από τον πόλεμο με το Ιράν

Δομημένες «διαδρομές εξόδου» στα επιχειρησιακά σχέδια πολέμου κατά του Ιράν, έχουν ενσωματώσει Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι, επιτρέποντας στον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τη στρατιωτική σύγκρουση όποτε το επιλέξει, όπως αποκάλυψαν στο NBC News έξι πηγές που εμπλέκονται στα σχέδια.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι πηγές, τα νέα σχέδια, τα οποία ενημερώνονται καθημερινά, δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στα πεδία των μαχών, αλλά περιλαμβάνουν λεπτομερή σενάρια για τον τερματισμό της επιχείρησης, μαζί με επιλογές για περαιτέρω κλιμάκωση, εάν ο Λευκός Οίκος αποφασίσει να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη.

Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ δεν έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει καμία από αυτές τις οδούς αποχώρησης.

15:40

Ο Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία του δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στο Ιράν

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα στείλει στρατεύματα για να συμμετάσχουν στον πόλεμο του Ιράν, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους συμμάχους να βοηθήσουν στη δημιουργία συνασπισμού για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας «δεν σχεδιάζει καμία αποστολή στο Ιράν και αυτό δεν εγείρει καμία αμφιβολία εκ μέρους των συμμάχων μας» δήλωσε ο Τουσκ πριν από μια κυβερνητική συνεδρίαση.

17/03/2026 15:32

Νετανιάχου για δολοφονίες Ιρανών αξιωματούχων: Υπονομεύουμε το καθεστώς, δίνουμε την ευκαιρία στον λαό να το ανατρέψει

Σε βιντεοσκοπημένη του δήλωση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στις εξουδετερώσεις των ανώτατων Ιρανών αξιωματούχων, λέγοντας με τον τρόπο αυτό ο λαός του Ιράν θα έχει την ευκαιρία να ανατρέψει το καθεστώς. Ωστόσο, παραδέχεται πως αυτή είναι μια διαδικασία πλου θα χρειαστεί χρόνο.

«Υπονομεύουμε το καθεστώς με την ελπίδα να δώσουμε στον λαό την ευκαιρία να το ανατρέψει. Αυτό δεν θα συμβεί άμεσα και δεν θα είναι εύκολο. Ωστόσο, αν επιμείνουμε, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να πάρουν τη μοίρα τους στα δικά τους χέρια. Στηρίζουμε τους Αμερικανούς συμμάχους μας στον Κόλπο. Θα συμβάλουμε τόσο έμμεσα όσο και μέσω άμεσων ενεργειών - υπάρχουν ακόμη πολλές εκπλήξεις που έρχονται» είπε χαρακτηριστικά.

15.30

Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Λευκός Οίκος

Πετρελαιοφόρα διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και οι ενέργειες του Ιράν να περιορίσει ασφυκτικά την κυκλοφορία μέσω της ναυτιλιακής οδού δεν έχουν βλάψει την οικονομία των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, στο CNBC, επαναλαμβάνοντας τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε εβδομάδες, όχι σε μήνες.

«Ήδη βλέπετε πετρελαιοφόρα σε μικρή ροή να αρχίζουν να διασχίζουν το Στενό και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημάδι του πόσα λίγα έχουν απομείνει στο Ιράν», είπε.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα τελειώσει σε μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα υπάρξει αντίκτυπος στις τιμές όταν αυτό τελειώσει σε μερικές εβδομάδες, καθώς τα πλοία θα καταφέρουν να φτάνουν στα διυλιστήρια», συμπλήρωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

15:18

Η Κάλας απορρίπτει πρόταση για εξομάλυνση σχέσεων με τη Μόσχα

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας απέρριψε την πρόταση του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ για εξομάλυνση των σχέσεων με τη Μόσχα και επαναφορά της πρόσβασης σε φθηνή ρωσική ενέργεια, τονίζοντας ότι μια τέτοια προσέγγιση θα υπονόμευε τη στρατηγική της E.E. απέναντι στη Ρωσία.

15:11

Η Lufthansa αναστέλλει πτήσεις σε Τελ Αβίβ, Νταμάμ και Ριάντ

Η Lufthansa Group ανακοίνωσε την αναστολή των πτήσεών της προς το Τελ Αβίβ έως τις 9 Απριλίου. Παράλληλα, οι πτήσεις προς το Νταμάμ παραμένουν σε αναστολή έως τις 28 Μαρτίου, ενώ προς το Ριάντ έως τις 5 Απριλίου.

15:10

Λίβανος: Ενας στρατιώτης σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα

Ενας Λιβανέζος στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη Ναμπατίγια στον νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε σήμερα ο στρατός του Λιβάνου, εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και στην υποστηριζόμενη από το Ιράν ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Οι στρατιώτες επλήγησαν ενώ ταξίδευαν με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε ο στρατός με ανάρτηση στο Χ, προσθέτοντας σε ανακοίνωση που ακολούθησε ότι ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι γνωρίζει τις αναφορές περί τραυματισμού Λιβανέζων στρατιωτών σε πλήγμα στον νότιο Λίβανο και ότι το συμβάν εξετάζεται, προσθέτονας ότι επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ και όχι εναντίον των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

14:52

Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Ασφαλέστεροι οι Ιρανοί χωρίς τον Λαριτζανί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, δηλώνει ότι «οι Ιρανοί είναι πιο ασφαλείς» χωρίς τον ανώτατο αξιωματούχο ασφαλείας Αλί Λαριτζάνι και τον διοικητή της Μπασίτζ Γκολάμρεζα Σολεϊμανί, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού πως τους σκότωσε σε αεροπορικές επιδρομές.

Μιλώντας στην Ιερουσαλήμ, ο Σαάρ δηλώνει ότι το Ισραήλ αποδυναμώνει τον «μηχανισμό καταστολής» του Ιράν. Προσθέτει ότι το καθεστώς μπορεί να ανατραπεί μόνο από τον ιρανικό λαό, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς εξωτερική βοήθεια.



14:49

Οι δώδεκα νεκροί υψηλόβαθμοι του Ιράν

Ο Αλί Λαριτζανί ήταν ο τελευταίος υψηλόβαθμος του ιρανικού καθεστώτος -και συγκεκριμένα ο δεύτερος σε σπουδαιότητα μετά τον Αγιατολάχ Χαμενεΐ- που πέφτει νεκρός από αμερικανο-ισραηλινή επίθεση, μετά την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το σάιτ της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth (Υnet), μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους:

Αλί Λαριτζανί: Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας

Αλί Χαμενεΐ: Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης

Αλί Σαχμανί: Επικεφαλής του Συμβουλίου Αμυνας

Γκολαμρεζά Σολεϊμανί: Διοικητής της πολιτοφυλακής Μπασίτζ

Αμπντολραχίμ Μουσαβί: Επικεφαλής του επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων

Μοχαμάντ Πακπούρ: Επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης

Ραχμάν Μακντέμ: Επικεφαλής της μονάδας ειδικών αποστολών των Φρουρών της Επανάστασης

Σαλάχ Ασαντί: Επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Μοχαμάντ Σιραζι: Επικεφαλής του Στρατιωτικού Επιτελείου του Ανώτατου Ηγέτη

Ραζ Μοζαφλάρ Νία: Επικεφαλής του προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων

Χοσεΐν Τζαμπάλ Αμελιάν: Επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος για την ανάπτυξη προηγμένου οπλισμού

Αζιζ Νεζιρζαντέχ: Υπουργός Αμυνας

14:32

Ισραηλινή επιδρομή κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή σε δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

«Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή, την τρίτη σήμερα στα νότια προάστια, με στόχο τον παλιό δρόμο προς το αεροδρόμιο κοντά στο στάδιο Ansar στην περιοχή Burj al-Barajneh», σε μικρή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βηρυτού, ανέφερε το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αρχής πολιτικής αεροπορίας του Λιβάνου, Μοχάμεντ Αζίζ, οι λειτουργίες του αεροδρομίου συνεχίζονται κανονικά και η κύρια οδός πρόσβασης παραμένει ανεπηρέαστη.

14:28

Ισπανία: Αποδεσμεύει έως και 11,5 εκατ. βαρέλια από τα αποθέματα πετρελαίου

Η Ισπανία ενέκρινε την αποδέσμευση έως και 11,5 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου σε διάστημα 90 ημερών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εφοδιαστικές ελλείψεις που αναμένονται από τον μερικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε η υπουργός Ενέργειας Σάρα Άγκεσεν στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Η αποδέσμευση, η οποία συνάδει με τα σχέδια του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την αποδέσμευση έως και 400 εκατομμυρίων βαρελιών, θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με την πρώτη φάση να ξεκινά εντός 15 ημερών, πρόσθεσε η Άγκεσεν.

14:16

Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Παράνομες οι επιθέσεις του Ιράν στον Κόλπο - Θέτουν σε κίνδυνο αμάχους

Οι «παράνομες» επιθέσεις του Ιράν στον Κόλπο θέτουν σε κίνδυνο αμάχους, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch).

Από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες drones και πυραύλους εναντίον, όπως ισχυρίζεται, αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών σε χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Ωστόσο, «πολλές από τις ιρανικές επιθέσεις έχουν πλήξει κτίρια κατοικιών, ξενοδοχεία, πολιτικά αεροδρόμια και πρεσβείες, και έχουν στοχεύσει παράνομα πολιτικούς στόχους, όπως χρηματοοικονομικά κέντρα», ανέφερε η HRW.

13:56

Αφωνία από το Ιράν για τον Λαριτζανί

Δύο και πλέον ώρες μετά τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ για τη δολοφονία του επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, επικρατεί σιγή ιχθύος από την Τεχεράνη, η οποία δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο σχετικά.

Έχει αρκεστεί στη δημοσίευση ενός χειρόγραφου σημειώματος στον λογαριασμό X του κορυφαίου αξιωματούχου ασφαλείας που αναφέρεται σε προηγούμενα γεγονότα.

Το σημείωμα, που κοινοποιήθηκε επίσης από ιρανικά κρατικά συνδεδεμένα μέσα, τιμά Ιρανούς ναύτες που σκοτώθηκαν σε πρόσφατη αμερικανική επίθεση, των οποίων η κηδεία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί σήμερα.

13:35

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Δεν αποκλιμακώνουμε αν δεν λυγίσουμε ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν απέρριψε τις προτάσεις αποκλιμάκωσης που διαβιβάστηκαν στην Τεχεράνη από μεσολαβητές, απαιτώντας πρώτα να «λυγίσουν» το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος την Τρίτη.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είχε την πρώτη του συνεδρίαση εξωτερικής πολιτικής από τη στιγμή που ανακηρύχθηκε ανώτατος ηγέτης και έχει υιοθετήσει μια στάση εκδίκησης κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η οποία ήταν «πολύ σκληρή και σοβαρή», είπε ο αξιωματούχος, χωρίς να διευκρινίσει αν ο ηγέτης συμμετείχε προσωπικά ή μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης.

Ο ανώτερος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, ανέφερε ότι δύο χώρες διαβίβασαν προτάσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν για «μείωση των εντάσεων ή κατάπαυση του πυρός με τις ΗΠΑ». Ο αξιωματούχος δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις προτάσεις ή τις χώρες που μεσολάβησαν.

Ο ανώτατος ηγέτης απάντησε ότι δεν είναι «η κατάλληλη στιγμή για ειρήνη μέχρι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να λυγίσουν, να αποδεχτούν την ήττα και να καταβάλουν αποζημιώσεις».