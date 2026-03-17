Θάνατος 3χρονου στην Κρήτη: Διεκόπη για τον Μάιο η δίκη - Αρνούνται τα πάντα οι κατηγορούμενοι

Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου της μητέρας και του πατριού για τον θάνατο του 3χρονου αγοριού στην Κρήτη, το οποίος ξεδιπλώθηκε σήμερα, στην έναρξη της δίκης.

Εκτός από την 27χρονη μητέρα και τον 45χρονο σύντροφό της, στο εδώλιο παραπέμπεται και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, κατηγορούμενος για προηγούμενη κακοποίηση του παιδιού.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 39 μάρτυρες, ανάμεσά τους παιδίατροι του ΠΑΓΝΗ που παρέλαβαν το βαριά τραυματισμένο παιδί, διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σπίτι στην οδό Λεβήνου, καθώς και αστυνομικοί, γείτονες και συγγενείς των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της φέρονται να χτυπούσαν το παιδί καθημερινά, από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως την 26η Ιανουαρίου 2025, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές κακώσεις, πόνο και ψυχικό τραύμα.

Δίκη για τον θάνατο τρίχρονου: Αρνούνται τις κατηγορίες

Η εισαγγελέας ανέγνωσε λεπτομερώς τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της του χορηγούσαν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του στους γείτονες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο συνήγορος υπεράσπισης του 45χρονου, Βασίλης Νουλέζας, ανέφερε στη δικαστική διαδικασία ότι η νεκροτομή που έγινε στο παιδί έδειξε τα ευρήματα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποδεικνύουν ότι ο πελάτης του ή οποιοσδήποτε άλλος χρησιμοποίησε οποιοδήποτε αντικείμενο για να προκαλέσει τα τραύματα. Όπως τόνισε, τα πλήγματα που φέρει το παιδί μπορεί να προέρχονται από προηγούμενα χτυπήματα και όχι από σκόπιμη ενέργεια κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, ενώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, κατά τον ίδιο, που να συνδέει τον εντολέα του με χρήση βίαιου αντικειμένου όπως ρόπαλο ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, τα ευρήματα δείχνουν ότι τα τραύματα που οδήγησαν στην τελική κατάσταση του παιδιού μπορεί να συνδέονται με προηγούμενα περιστατικά, ενώ το μοιραίο πρωινό, όταν το παιδί βρέθηκε ημιλιπόθυμο στο πάτωμα, δεν υπάρχουν αποδείξεις για άμεση υπαιτιότητα του πελάτη του. Ο ίδιος τόνισε ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά, ώστε να διαμορφωθεί μια σαφής και βέβαιη δικανική πεποίθηση για τα πραγματικά αίτια των τραυμάτων και της κατάστασης του παιδιού, χωρίς πρόωρα συμπεράσματα για ευθύνες.

Ο συνήγορος του βιολογικού πατέρα, Δημήτρης Καπόγιαννος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι ο εντολέας του έχει αδικηθεί από τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί για εκείνον είναι εσφαλμένη.

Όπως σημείωσε, «ο πελάτης μου είναι ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος, άτολμος, ο οποίος δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα παιδί. Υπάρχει πλήθος μαρτυριών που το επιβεβαιώνουν, και φωτογραφικό υλικό που δείχνει ότι φρόντιζε τον Άγγελο, τον περιποιόταν, τον σίτιζε και το παιδί φαινόταν πραγματικά ευτυχισμένο».

Ο κ. Καπόγιαννος επισήμανε ότι η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της προέβησαν σε υπερβολές και ανακριβείς καταγγελίες σε βάρος του πατέρα, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία επαφή με τον Άγγελο από την ηλικία των οκτώ μηνών έως και το τέλος του 2023. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «από τότε και μετά ήταν πρακτικά αδύνατο να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κακοποίησης κατά του παιδιού. Δεν είχε παρατηρήσει ποτέ τραύματα ή εκδορές».

Ο συνήγορος ζήτησε τη σωστή εξέταση της δικογραφίας και των μαρτυριών ώστε να αποδειχθεί η αλήθεια και να προστατευθεί η φήμη του βιολογικού πατέρα, επισημαίνοντας ότι «ο εντολέας μου ουδέποτε κακοποίησε το παιδί και δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας βίας εκ μέρους της μητέρας».

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 12 Μαΐου, καθώς το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία.