Πύργος: Έκλεψε κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ και συνελήφθη

Εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής στον Πύργο, με τον δράστη να αποδέχεται την πράξη του και μέρος των κοσμημάτων να έχει ήδη αποδοθεί.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής και σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ημεδαπού άνδρα.

Ειδικότερα, στις 06-03-2026 στον Πύργο Ηλείας, ο κατηγορούμενος αφού παραβίασε παράθυρο υπογείου οικίας σε περιοχή του Αγίου Ηλία, αφαίρεσε χρυσά κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου (50.000) ευρώ.

Στις 16-03-2026 στον Πύργο Ηλείας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, διενήργησαν έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, όπου βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων σε κορμό δέντρου, που βρίσκεται στην αυλή του.

Τα κοσμήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους, ενώ ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, αποδέχθηκε την πράξη του και δήλωσε ότι μέρος των κλοπιμαίων το είχε διαθέσει έναντι χρηματικού ποσού 1.500 ευρώ σε άτομο, το οποίοι αναζητείται.

Επιπλέον, στην κατοχή του κατηγορούμενου εντοπίστηκε ακόμη ένα κόσμημα, για το οποίο διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθεί αν αποτελεί προϊόν κλοπής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.