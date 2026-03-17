Πάτρα: Συνεχίζεται η απεργία των Ταξί και την Τετάρτη

Το Σωματείο Ταξί Πάτρας ενημερώνει τους ότι η απεργία συνεχίζεται και αύριο, Τετάρτη, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη.

"Η συνέχιση των κινητοποιήσεων αποτελεί μια συλλογική επιλογή του κλάδου, με στόχο την έντονη αντίδραση απέναντι στο νομοσχέδιο που επηρεάζει άμεσα την επαγγελματική μας δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η μετάβαση στην Αθήνα με πούλμαν, προκειμένου να συμμετάσχουμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, μαζί με το Συνδικάτο Σ.Α.Τ.Α. και άλλα σωματεία από όλη τη χώρα. Η αναχώρηση των πούλμαν θα πραγματοποιηθεί στις 09:00 το πρωί της Τετάρτης από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο (Ι. Ρίτσου).

Η μαζική συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να εκφραστούν ενιαία και δυναμικά οι θέσεις και οι αντιδράσεις του κλάδου. Συνεχίζουμε με ενότητα και αποφασιστικότητα" αναφέρει η ανακοίνωση του Σωματείου.