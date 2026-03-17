Πάτρα: Δράση ενημέρωσης στην πλατεία Γεωργίου για την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας, πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Πλατεία Γεωργίου, από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ).

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των παγκόσμιων δράσεων που διοργανώνονται κάθε χρόνο τον μήνα Μάρτιο, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Κοινωνικής Εργασίας στην προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν το φετινό μήνυμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών «Χτίζοντας μαζί την Ελπίδα και την Αρμονία (HARAMBEE)», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης σε μια περίοδο αυξανόμενων κοινωνικών προκλήσεων.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, κοινωνικοί λειτουργοί ήρθαν σε επαφή με πολίτες, ενημέρωσαν για το έργο και τον ρόλο τους, ενώ τόνισαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το σύστημα κοινωνικής φροντίδας και υγείας στη χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων και δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Η παρουσία στην Πλατεία Γεωργίου αποτέλεσε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική παρέμβαση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης αλληλεγγύης και της κοινής προσπάθειας για μια πιο δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία.



