Φωκίων Ζαΐμης για Κόκκινα Δάνεια: Να δοθεί οριστική λύση από την Πολιτεία

Την άποψη πως το θέμα των "κόκκινων" δανείων και της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα πρέπει να το επιλύσει με πιο δραστικά μέτρα η Πολιτεία, με το βλέμμα στην δυνατότητα να ρυθμιστούν οριστικά οι οφειλές χιλιάδων δανειοληπτών, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαϊας κ. Φωκίων Ζαΐμης.

Μιλώντας στην διημερίδα που διοργάνωσε το περιοδικό "Πατρινόραμα" και παρουσία της πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Λούκας Κατσέλη, του Ευρωβουλευτή κ. Νίκου Φαραντούρη και εκλεκτών ομιλητών, ο κ. Ζαΐμης ανέφερε μεταξύ άλλων πως "το θέμα εξακολουθεί και σήμερα να είναι βραδυφλεγής βόμβα για την Οικονομία και την αγορά", αναγνωρίζοντας πως "η πιο σοβαρή προσπάθεια να λυθεί το θέμα του ιδιωτικού χρέους και να προστατευτούν οι πιό αδύναμοι δανειολήπτες ήταν ο Νόμος Κατσέλη".

Ο ίδιος υποστήριξε πως ούτε ο πτωχευτικός κώδικας, ούτε ο εξωδικαστικός μηχανισμός - που ισχύει σήμερα - έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, λέγοντας ότι είναι ώρα να σταματήσουμε ως Πολιτεία να εκχωρούμε την επίλυση του θέματος στις πολιτικές των Τραπεζών και στα "αδηφάγα funds".

"Είναι η στιγμή, μετά από τόσο μεγάλη στήριξη στις Τράπεζες, να γίνει μια γενναία, οριστική και λειτουργική ρύθμιση του ιδιωτικού Χρέους για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις με όρους ρεαλιστικούς. Στο τέλος της ημέρας αυτό θα λειτουργήσει τελικά υπέρ και της Οικονομίας, της αγοράς, αλλά και του ίδιου του κράτους, καθώς θα απεγκλωβίσει και θα ξανακάνει ενεργούς, πολίτες και επιχειρηματίες που βρίσκονται σε έναν φαύλο κύκλο οφειλών που δεν θα ξεπληρωθούν ποτέ, απλώς και μόνο για να κάνουν επέλαση τα funds στα ακίνητά τους" κατέληξε στον χαιρετισμό του ο κ. Ζαΐμης.